سوريا.. قتلى وجرحى مدنيون بغارات روسية على أطراف مدينة بنش بريف إدلب

قتل 3 مدنيين سوريين من النازحين وأصيب آخرون جراء غارات لطائرات حربية روسية على أطراف مدينة بنش بريف إدلب شمال سوريا صباح اليوم الاثنين بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة.

وأوضح المراسل أن القصف الجوي الروسي على الأطراف الشمالية لمدينة بنش استهدف مزارع وخياما للنازحين، وتزامن مع قصف مدفعي على المكان ذاته من قبل قوات النظام السوري المتمركزة شرق مدينة سراقب.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُستهدف فيها المناطق القريبة من مدينة إدلب منذ تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في الخامس من مارس/آذار الماضي، بين الجانبين التركي والروسي.

كما يعد هذا أعنف خرق من قبل قوات روسيا والنظام منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.