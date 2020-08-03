بعد هزائم قواته في غرب ليبيا.. حفتر يمدح مقاتليه السلفيين ويستنفرهم ضد تركيا

قال اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إن قواته تضم عددا كبيرا من التيار السلفي، ووصف هؤلاء بالوطنيين، وحثهم على مقاومة ما وصفه بغزو تركي جديد لليبيا.

وأضاف حفتر في كلمة ألقاها خلال زيارته مقر كتيبة طارق بن زياد السلفية في مدينة بنغازي (شرقي ليبيا)، وبثتها مواقع موالية له، أن التيار السلفي المقاتل في قواته لحقه بعض الظلم، وأنه يرى فيه الأمل لتخليص ليبيا ممن وصفهم بالمعتدين.

وهاجم دعم تركيا لحكومة الوفاق الوطني الليبية، كما هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودعا مقاتليه من أتباع التيار المدخلي إلى التصدي لما اعتبره سعي تركيا "لاستعمار" ليبيا.

وخاطب أفراد السرية العاشرة في كتيبة طارق بن زياد بالقول "لا نحب أن نرى تركيّا يمشي على قدميه أمام هؤلاء الأبطال".

وفي كلمته التي سعى فيها لرفع معنويات مقاتليه بعد الهزائم التي تكبدوها في الغرب الليبي، قال حفتر إنه ينبغي عليهم عدم إظهار الرحمة مع من وصفهم بالمعتدين "لأنهم لا يستحقون الرحمة"، على حد تعبيره.

وأثنى اللواء الليبي المتقاعد على مقاتليه السلفيين ووصفهم بالوطنيين والمعبئين دينيا، وبأنهم "قمة في الأخلاق" والثبات عند ملاقاة العدو.

وتأتي إشادة حفتر بهؤلاء السلفيين الذين يقاتلون ضمن قواته التي يطلق عليها "الجيش الوطني الليبي" رغم الاتهامات التي تلاحق العديد منهم بتنفيذ إعدامات جماعية وعمليات تعذيب.

كما تأتي وسط استعدادات من طرف قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق لمعركة محتملة في مدينة سرت التي تقع على بعد 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.