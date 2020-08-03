بعد قتيلين بالسعودية وثالث بالأردن.. مصريون يتهمون حكومتهم بالتفريط

لم تبرد نار المصريين على مقتل اثنين من أبنائهم في السعودية بل لم يصل جثماناهما بعد، حتى جاء خبر سقوط قتيل مصري ثالث ولكن في الأردن هذه المرة، ليصب ناشطون غضبهم على سلطة بلادهم التي انهالت عليها اتهامات بإضعاف مصر والتفريط في حقوق المصريين.

واكتفت الحكومة بتصريحات صادرة عن وزير القوى العاملة محمد سعفان قال فيها إنه أعطى تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي بالسفارة في عمان لمتابعة مستحقات القتيل والتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث.

كما تحدث الوزير عن متابعة ترتيبات نقل جثمان الشاب أمير سمير إبراهيم البالغ من العمر 30 عاما والذي لقي مصرعه برصاص أطلقه شاب أردني في حي نزال وسط العاصمة عمان.

وكالعادة تحدث الإعلام المحلي في مصر عن قيام وزراء وسفراء بالمتابعة "الحثيثة" في حين يتحدث الناشطون عن حقوق تضيع وحوادث تتكرر طالما يقتصر موقف القاهرة على هذه التصريحات الموسمية المعلّبة.

واعتبر ناشطون أن السلطة وعلى رأسها عبد الفتاح السيسي هي المسؤولة عن إهدار كرامة المصريين والتفريط في حقوقهم في مختلف المجالات بالداخل والخارج.

خلال اسبوع إعتداء على مصري في #الكويت

ثم مقتل اثنين في #السعودية ومقتل آخر في #الأردن فما تفسير ما يحدث للمصريين في أقطار الوطني العربي #كرامة_وطن — Alfy (@ahmedelalfy9) August 3, 2020

أهو شاب مصري تاني اتقتل في الأردن، بعد كام يوم من مقتل شابين في السعودية، وبعد أيام من ضرب شاب الكويت. وصعب تقدر تربط بين الحوادث التلاته غير بالشكل اللي النظام لا يترك مناسبة إلا وبيتفانى في تصديره عننا: فقرا – غلابة – محتاجين فلوس ومساعدات – الكرامة تيجي بعدين لما نبقى أقويا — حسن عادل (@HssnAdl) August 2, 2020

مقتل عامل مصري على يد أردني بطلق ناري، إثر خلاف بينهما في #عمان في أسبوع واحد إهانة مصري في #الكويت ومقتل 2 في #السعودية ومقتل 1 في #الأردن المصري منداس على كرامته في كل الدول والسيسي حتى مبيتكلمش عنهم يجب سحب سفراءنا من هذه الدول واستدعاء ممثليهم في #مصر ويتعنفوا سياسيًا — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) August 2, 2020

كلاكيت عاشر مرة

مقتل مصرى بالرصاص في الاردن

وحسبنا الله وكفى

طبعا ما يقدرش دكر البط اللى حاكمنا يجيب لنا حقنا لأنن بقينا رخاص بسببه فى كل بقاع الأرض — الوردة البيضة (@monaAlshazlygm2) August 2, 2020

زمان قالو الي ملوش كرامه جوه بيته، ملوش كرامه بره، وللاسف احنا الي بندفع الثمن كل يوم بدم الناس الي زي الورد دول.. https://t.co/jC3HVWHFy5 — يوسُف (@Lifeisunfair97) August 2, 2020

والمثير أن مصر لم تتمكن بعد من إعادة جثماني مواطنيها عز الدين محمد عبد الشافي وعادل حسين محمود اللذين قتلا في السعودية قبل أسبوع برصاص أطلقه مواطن سعودي بمحافظة حريملاء.

ونقل الإعلام المحلي عن السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أنه من المقرر شحن الجثامين إلى أرض الوطن الخميس المقبل، مشيرا إلى أن القنصلية بالرياض تتابع التحقيقات الجارية في الحادث.

في المقابل، دائما ما يتهم ناشطون مصريين سلطة السيسي بالتفريط في حقوق المصريين بما في ذلك الأرض (عندما تنازلت عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض) والمياه (عندما فرطت في حصة مصر التاريخية بمياه نهر النيل) والثروات (التفريط في حقول غاز بالبحر المتوسط لصالح إسرائيل واليونان وقبرص).