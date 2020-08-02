مطالبة بتحقيق ومسيرة لجنود ومسؤولون عسكريون على الخط.. ضجة في إسرائيل حول صفقة بيع غواصات ألمانية لمصر

رغم العلاقات الوثيقة التي تجمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن ذلك لم يحل دون تصاعد الاحتجاجات في صفوف النخبة العسكرية الإسرائيلية على صفقة بيع غواصات ألمانية لمصر.

وطالب مسؤولون عسكريون سابقون في إسرائيل بإعادة فتح قضية الغواصات الألمانية، وبحث تورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيها، حسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية يوم الأحد إن 15 مسؤولا عسكريا سابقا وقعوا على إقرارات خطية للمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) تطالبها بتوجيه المستشار القضائي للحكومة بإعادة فتح قضية الغواصات الألمانية، أو تشكيل لجنة تحقيق حكومية.

صفقة الغواصات

وتتعلق صفقة الغواصات أو القضية 3000 بالتحقيق في عمولات مزعومة في صفقة لشراء غواصات من شركة تيسنكروب الألمانية، بما في ذلك الموافقة على بيع ألمانيا غواصتين من نوع دولفين وسفينتين مضادتين للغواصات إلى مصر.

وكانت النيابة الإسرائيلية وجهت في ديسمبر/كانون الأول الماضي لائحة اتهام إلى مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبه فيهم.

ونشرت يديعوت أحرونوت بعضا من إفادات المسؤولين العسكريين السابقين للمحكمة العليا، ومن بينهم أحد قادة الاستخبارات الذي طالب بالتحقيق في منح موافقة للألمان على بيع غواصات هجومية لمصر، دون علم قائد البحرية ورئيس الأركان ووزير الدفاع ومسؤولي الاستخبارات بما في ذلك الموساد.

وأضاف أنه من الواضح أن الحجج التي ساقها رئيس الوزراء فيما يتعلق بالموافقة على بيع الغواصات إلى مصر غير منطقية بشكل واضح.

وتابع أنه لا يوجد سر في العالم يمكن أن يسمح لرئيس الوزراء باستبعاد كبار المسؤولين في مؤسسة الدفاع بشأن قضية تقع في صميم مسؤولياتهم وسلطاتهم المهنية، بحسب المصدر ذاته.

مسيرة لجنود وضباط

وبعد الكشف عن إفادات المسؤولين العسكريين السابقين، أعلن جنود وضباط احتياط في البحرية الإسرائيلية تنظيم مسيرة احتجاجية انطلاقا من حيفا (شمال) الجمعة المقبلة إلى منزل نتنياهو الخاص في مدينة قيسارية (شمال)، لتنضم بعدها إلى الاحتجاجات الأسبوعية المتصاعدة ضده أمام مقره الرسمي في القدس الغربية.

رد نتنياهو

وسبق أن أعلن نتنياهو أنه وافق على بيع غواصات ألمانية إلى مصر ضمن عقد موقع بين القاهرة وتيسنكروب عام 2014 لأسباب تتعلق بأمن إسرائيل، واصفا إياها بـ"أسرار دولة"، دون الإفصاح عنها.

ومن المقرر أن يرسل نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت رديهما إلى المحكمة العليا الخميس المقبل لتتخذ المحكمة قرارها حول ما إن كانت ستعيد فتح القضية من عدمه.

وكان نتنياهو المتهم في 3 قضايا فساد قلل من أهمية تلك الإفادات، وقال في بيان إنه يدور الحديث عن تحقيق صحفي معاد تدويره حول رفع معلومات قديمة تم بحثها بالكامل من قبل جميع جهات تطبيق القانون والمدعي العام السابق، الذين قرروا أنها لا تنطوي على شيء.