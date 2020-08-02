شاهد.. الاحتلال يشرع في بناء مدينة ملاهٍ عملاقة شرقي القدس المحتلة

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بناء مدينة عملاقة للملاهي في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة، على أرض تبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع، في المناطق المصنفة "جيم" قرب قرية الخان الأحمر المهددة بالإخلاء والهدم.

واعتبر عدد من الحركات المناهضة للاستيطان أن بناء المدينة هو بمثابة خطوة تصعيدية لتثبيت الاستيطان في الضفة الغربية.

وفي مقابل بناء المساكن والمؤسسات وأماكن ترفيهية للمستوطنين على أراضي الضفة الغربية، تجد الطفل الفلسطيني يحارب من أجل أحلام بسيطة، فقرب مدينة الملاهي الجاري إنشاؤها في مستوطنة معاليه أدوميم، يخشى أطفال قرية أبو النوار أن يعاود الاحتلال هدم مدرستهم مرة أخرى.

وتسعى سلطات الاحتلال من خلال إقامة المرافق السياحية والثقافية والأكاديمية إلى ترسيخ نهج الاستيطان ليصبح واقعا عمليا يطال جميع مناحي الحياة.