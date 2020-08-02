رأت فيه التفافا على حكم منظمة التجارة.. رابطة الدوري الإنجليزي ترفض عرضا لرجال أعمال سعوديين

ردود فعل متباينة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار الهيئة العامة للمنافسة السعودية إلغاء تصريح قنوات بي إن سبورتس في البلاد.
رفضت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عرضا تقدم به رجال أعمال سعوديون لشراء حقوق بث مبارياته في السعودية حسب تقرير لموقع ياهو الرياضي.
وأورد الموقع أن رابطة الدوري الإنجليزي رفضت مناقشة هذا العرض الذي يقف وراءه الصندوق السيادي السعودي.
وأشار الموقع إلى أن العرض السعودي حاول الالتفاف على حكم منظمة التجارة العالمية الذي حمّل السعودية مسؤولية قرصنة قنوات شبكة "بي إن سبورت".