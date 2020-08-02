رأت فيه التفافا على حكم منظمة التجارة.. رابطة الدوري الإنجليزي ترفض عرضا لرجال أعمال سعوديين

كشف برنامج "ما خفي أعظم" الذي بُثّ الأحد على شاشة الجزيرة، تفاصيل غير مسبوقة عن مخطط قرصنة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية من قبل شبكة تضم أطرافا سعودية.