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رأت فيه التفافا على حكم منظمة التجارة.. رابطة الدوري الإنجليزي ترفض عرضا لرجال أعمال سعوديين

قناة "بي إن سبورتس" قدمت شكاوى لدى عدة منظمات وهيئات عالمية بسبب قرصنة حقوقها (رويترز)
قناة "بي إن سبورتس" قدمت شكاوى لدى عدة منظمات وهيئات عالمية بسبب قرصنة حقوقها (رويترز)
1/8/2020

رفضت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عرضا تقدم به رجال أعمال سعوديون لشراء حقوق بث مبارياته في السعودية حسب تقرير لموقع ياهو الرياضي.

وأورد الموقع أن رابطة الدوري الإنجليزي رفضت مناقشة هذا العرض الذي يقف وراءه الصندوق السيادي السعودي.

وأشار الموقع إلى أن العرض السعودي حاول الالتفاف على حكم منظمة التجارة العالمية الذي حمّل السعودية مسؤولية قرصنة قنوات شبكة "بي إن سبورت".

المصدر : الجزيرة

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