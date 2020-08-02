تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عنه.. هجوم مسلّح على سجن شرقي أفغانستان

أفاد مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مسؤول حكومي بأن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم انتحاري استهدف السجن المركزي في مدينة جلال آباد، في حين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وأضاف المراسل أن المهاجمين تمكنوا من اقتحام مبنى السجن، وأن اشتباكات دارت بينهم وبين الحراس داخل السجن، وأن عددا من السجناء تمكنوا من الهروب.

من جهته، قال سهراب قادري عضو المجلس الإقليمي في جلال آباد إن سيارة ملغومة انفجرت ثم انفجرت قنبلتان على الأقل خارج السجن، وتبع ذلك اشتباك بين الشرطة والمهاجمين الذين تمركزوا بالقرب من السجن.

وفرض طوق أمني على المنطقة حيث بدأت القوات الخاصة عملية تعقب المهاجمين ووقع تبادل لإطلاق النار في وقت متأخر من مساء الأحد.

من جانبها، نفت طالبان أي صلة لها بالهجوم الذي وقع في آخر أيام الهدنة بين الحركة والحكومة الأفغانية، وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد "هذا ليس هجوما من قبلنا، لم يؤذن لمجاهدينا بعد بشن هجمات".

يذكر أن الهجوم وقع بعد يوم من إعلان القوات الأفغانية عن مقتل قائد استخبارات تنظيم الدولة في أفغانستان أسد الله أوروكازي في جلال آباد.

وكان مسلحو تنظيم الدولة يستخدمون الإقليم قاعدة لهم قبل أن تطردهم قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان في السنوات الأخيرة.