تحذير أممي من حرب إقليمية.. قوات الوفاق ترصد وصول 5 طائرات روسية لسرت والجفرة

قالت قوات حكومة الوفاق الليبية إنها رصدت وصول 5 طائرات روسية تقل ذخائر ومرتزقة إلى سرت والجفرة لدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وسط تحذير دولي من خطر اندلاع مواجهة إقليمية في ليبيا.

وقال المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة التابعة لحكومة الوفاق إن 5 طائرات روسية تقل مرتزقة وذخائر وصلت بالفعل إلى سرت والجفرة.

وأضاف العميد عبد الهادي دراه "الدعم الروسي ما زال مستمرا لهذا المتمرد وجنوده، رصدنا السبت وصول 5 رحلات لطائرات شحن عسكرية روسية مُحملة بالعتاد والمعدات إلى سرت (شمال) والجفرة (وسط)".

وأوضح أن قواته رصدت أيضا وصول رحلتين روسيتين من سوريا إلى مطار بنغازي يوم السبت، ووصول رحلتين روسيتين من سوريا إلى مطار الأبرق الدولي يوم الجمعة.

واختتم دراه قائلا "كل هذه طائرات الشحن روسية، تحمل المرتزقة والعتاد إلى المنطقة الشرقية والتراب الليبي".

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه قوات الوفاق استعدادها لاقتحام سرت بعد أن طردت قوات حفتر من العاصمة طرابلس وكامل الغرب الليبي.

وذكرت وكالة الأناضول أن روسيا جمعت في أبريل/نيسان الماضي نحو 300 مسلح من القنيطرة جنوبي سوريا، وأرسلتهم للقتال في ليبيا بعد إخضاعهم لتدريب قصير في معسكر تابع لها في محافظة حمص.

وتقول التقارير الميدانية إن قوات حفتر تضم عددا كبيرا من المرتزقة من أفريقيا والشرق الأوسط.

حرب إقليمية

من جانبها حذرت الأمم المتحدة من اندلاع مواجهة إقليمية في ليبيا بسبب تدخل عدد من الجهات الخارجية.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن وجود عدد من الجهات الخارجية، التي لديها أجندات خاصة في الأزمة الليبية، يجعل خطر اندلاع مواجهة إقليمية مرتفعا.

وأضافت وليامز، في تصريحات صحفية خلال زيارتها العاصمة البريطانية لندن أمس السبت، إن الليبيين سئموا الحرب التي أنهكتهم ويريدون السلام، لكنهم يخشون أن الأمر ليس بأيديهم، حيث أصبحت المعركة بين متنافسين خارجيين بقدر ما هي حرب أهلية.

وكانت وليامز قد دعت في وقت سابق الليبيين إلى انتهاز فرصة عيد الأضحى لتغليب روابط الإخاء وإنهاء الاقتتال، كما أبدت أملها في أن تسود لغة المحبة والتسامح والوحدة بين أطراف الشعب الليبي.