اعتقالات وصدامات.. الإسرائيليون يواصلون التظاهر للمطالبة برحيل نتنياهو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 12 شخصًا خلال مظاهرات احتجاجية أمس السبت للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال نائب قائد منطقة القدس عفير شومير إن "الشرطة استخدمت قوة معقولة ضد مجموعة من المتظاهرين، رفضت إخلاء الشارع خارج المقر الرسمي لنتنياهو بحلول الساعة الثانية صباح السبت".

وتظاهر آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد مساء السبت، احتجاجا على طريقة تعاطي حكومة نتنياهو مع أزمة فيروس كورونا، وللمطالبة باستقالة رئيس الحكومة بسبب محاكمته في قضايا فساد.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن 260 موقعا وتقاطعا وجسرا في أنحاء البلاد، خاصة مدينتي القدس وتل أبيب، شهدت تظاهرات ضد الحكومة وتطالب باستقالة نتنياهو.

ودفعت الشرطة الاسرائيلية بتعزيزات أمنية، بسبب تخوفها من مواجهات بين المتظاهرين وعناصر من اليمين المتطرف الداعم لرئيس الوزراء.

وقال مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري إن هناك تصاعدا في الاحتجاج ضد نتنياهو، المتواصل منذ أكثر من 5 أسابيع، مشيرا إلى مشاركة بعض اليمينيين من أنصاره السابقين في المظاهرات.

وأضاف أن عددا من المتظاهرين تعرضوا لاعتداءات من إحدى مجموعات اليمين المتطرف الداعم لنتنياهو، مما دفع المتظاهرين لاتهام الشرطة بالتواطؤ معهم.

جاء ذلك بينما تصاعدت الخلافات بين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحاكم بيني غانتس بشأن إقرار الموازنة العامة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن خيار التوجه مجددًا إلى انتخابات مبكرة قد يمثل مخاطرة لأن خصومه السياسيين قد يسعون لتمرير مشروع قانون عاجل يمنعه من الترشح لرئاسة الحكومة بسبب ما يلاحقه من تهم فساد.

ومنذ أكثر من شهرين، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا، وفي بعض الأحيان أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد، للمطالبة باستقالة نتنياهو.

ويقول مراقبون إن الاحتجاجات تتصاعد بشكل خطير مؤخرا ضد نتنياهو، المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في 3 قضايا فساد.

وانطلقت محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار الماضي، ومن المتوقع أن تستغرق ما بين 2 و3 أعوام، حسب تقديرات نشرتها صحف إسرائيلية.