القيادة الأميركية الوسطى: قوات إيرانية تطلق سراح سفينة بالخليج

قالت القيادة الأميركية الوسطى إن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية استولت على سفينة في المياه الدولية، وقال مسؤول أميركي لرويترز إنها أطلقت سراحها لاحقا.

وأضافت القيادة في تغريدة على حسابها في تويتر إن السفينة تدعى "ويلا" دون أن تتحدث عن هويتها، ونشرت تسجيلا مصورا لعملية الاستيلاء.

والسفينة ويلا، وفقا لبيانات رفينيتيف لتتبع مسارات السفن، هي ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا وترسو حاليا قرب ميناء خورفكان بدولة الإمارات.

ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه، أن الأحداث دارت قرب مضيق هرمز، وأن القوات الإيرانية أطلقت سراح السفينة في نهاية الأمر. وأضاف أن الجيش الأميركي لم يشارك في الأمر بأي شكل إلا من خلال مراقبته للموقف.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020