القيادة الأميركية الوسطى: قوات إيرانية تطلق سراح سفينة بالخليج

قالت القيادة الأميركية الوسطى إن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية استولت على سفينة في المياه الدولية، وقال مسؤول أميركي لرويترز إنها أطلقت سراحها لاحقا.

وأضافت القيادة في تغريدة على حسابها في تويتر إن السفينة تدعى "ويلا" دون أن تتحدث عن هويتها، ونشرت تسجيلا مصورا لعملية الاستيلاء.

والسفينة ويلا، وفقا لبيانات رفينيتيف لتتبع مسارات السفن، هي ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا وترسو حاليا قرب ميناء خورفكان بدولة الإمارات.

ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه، أن الأحداث دارت قرب مضيق هرمز، وأن القوات الإيرانية أطلقت سراح السفينة في نهاية الأمر. وأضاف أن الجيش الأميركي لم يشارك في الأمر بأي شكل إلا من خلال مراقبته للموقف.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في العام الماضي عقب سلسلة وقائع تمس الملاحة في الخليج وبالقرب منه.

وفي يوليو/تموز 2019، احتجزت إيران لفترة وجيزة ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج بعدما احتجزت بريطانيا الناقلة الإيرانية جريس 1 متهمة إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.

وفي أبريل/نيسان الماضي قالت واشنطن إن زوارق إيرانية اقتربت بشكل خطير ولمسافة أمتار فقط من سفن حربية أميركية شمالي الخليج، واعتبرت ذلك استفزازا.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حينها بأن البحرية الأميركية ستستخدم القوة مباشرة في حال تعرضت السفن الأميركية مجددا لما تصفه واشنطن بالتحرش من قبل زوارق الحرس الثوري الإيراني.

وردت طهران على لسان وزير دفاعها اللواء أمير حاتمي بأن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد قد تتعرض له الأراضي الإيرانية في المستقبل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة اغتالت مطلع العام الجاري قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد، وتوعدت طهران بأن قتله سيتبعه ما سمته انتقاما إستراتيجيا يُنهي الوجود الأميركي في المنطقة، بينما هدد ترامب بضرب 52 هدفا في إيران.