اليمن.. مظاهرة حاشدة في تعز ضد الحوثيين

تظاهر الآلاف صباح اليوم الخميس في مدينة تعز اليمنية، دعما للحكومة الشرعية والجيش الوطني، وتنديدا بجماعة الحوثيين التي قالوا إن مشروعها يرتكز على أطماع عنصرية ويرتبط بشكل وثيق مع المشروع الإيراني.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالوحدة الوطنية في مواجهة مشاريع التمزيق الطائفية أو التشطيرية، والتحرك لدعم الحكومة والجيش الوطني لتحرير البلاد من مشروع الحوثيين بشكل أساسي.

وشدد المتظاهرون على رفضهم احتفال الحوثيين "بيوم الولاية" في مناطق سيطرتهم.

كما طالبوا بضبط الأمن في محافظة تعز والقبض على المطلوبين أمنيا الذين يعملون على زعزعة الاستقرار، وتجنيب تعز مخططات الفوضى والاقتتال.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من المظاهرة الحاشدة.

وجاء بيان أصدرته "المسيرة الجماهيرية للرابطة الوطنية لأسر الشهداء-تعز" أن الشعب اليمني يرفض "عودة السلالة البائسة، خرافة الولاية، وأوهام الخمس، وكل الأطماع العنصرية التي اتخذت كعناوين لاستعباد شعبنا، وممارسة التمييز الحقير، والوثنية السلالية".

وأكد البيان على مساندة كل الجهود الأمنية التي أنجزت لتأمين المدينة، والقضاء على بؤر عصابات القتل والاغتيالات، وإنهاء التمردات وقطع الطرق، وأضاف "ندعوهم إلى استكمال جهودهم، وديمومة اليقظة والحذر لتأمين المدينة بنظام حازم يتناسب مع مدنيتها واحترامها للنظام والقانون".

وطالب البيان السلطة المحلية والأجهزة القضائية والأمنية المعنية بعدم التساهل مع المقبوض عليهم، "باعتبارهم قطاع طرق ومثيري فوضى ومرتكبي جرائم ترويع وقتل، ومقلقي المجتمع والسكينة العامة".