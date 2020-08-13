البث الحي
سياسة|موريتانيا

بالفيديو.. كيف قضى عشرات الباحثين الموريتانيين عن الثراء في جوف الصحراء؟

13/8/2020

تعرض الجزيرة نت غدا الجمعة تحقيقا استقصائيا من موريتانيا يوضح ملابسات مقتل العشرات من مواطنيها خلال الأعوام الثلاثة الماضية جراء قيامهم بالتنقيب عن الذهب في قلب الصحراء بترخيص من الدولة لكن دون مراعاتها لشروط السلامة.

ويوضح التحقيق الذي أعدته شبكة مراسلون من أجل صحافة استقصائية عربية المعروفة اختصارا بـ"أريج" كيف أودى حلم الثراء السريع بحياة 160 شخصا في منطقتي "تيجريت" و"أكليب اندور" الواقعتين في قلب الصحراء.

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة