بالفيديو.. كيف قضى عشرات الباحثين الموريتانيين عن الثراء في جوف الصحراء؟

تعرض الجزيرة نت غدا الجمعة تحقيقا استقصائيا من موريتانيا يوضح ملابسات مقتل العشرات من مواطنيها خلال الأعوام الثلاثة الماضية جراء قيامهم بالتنقيب عن الذهب في قلب الصحراء بترخيص من الدولة لكن دون مراعاتها لشروط السلامة.

ويوضح التحقيق الذي أعدته شبكة مراسلون من أجل صحافة استقصائية عربية المعروفة اختصارا بـ"أريج" كيف أودى حلم الثراء السريع بحياة 160 شخصا في منطقتي "تيجريت" و"أكليب اندور" الواقعتين في قلب الصحراء.