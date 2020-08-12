بعد ساعات من تهديد نتنياهو وغانتس.. طائرات إسرائيلية تقصف مواقع للمقاومة في غزة

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عدة مواقع عسكرية تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الغارات جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وقصفت الطائرات موقعا في منطقة تقع جنوبي مدينة غزة، إلى جانب أرض فارغة، وموقعا شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية نقطة رصد تابعة لإحدى الفصائل الفلسطينية في دير البلح وسط القطاع، وأطلقت نيران الأسلحة الرشاشة تجاه نقطة أخرى شرق المحافظة الوسطى.

ويأتي القصف الإسرائيلي، بعد ساعات من تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه بيني غانتس، بالرد بقوة على إطلاق نشطاء فلسطينيين دفعات من البالونات التي تحمل مواد حارقة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع مخلفة 60 حريقا.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت أمس معبر كرم أبو سالم، وهو المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة، بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع تجاه مستوطنات يهودية.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، في بيان، إن معبر كرم أبو سالم الذي تمر عبره البضائع لغزة "سيُغلق أمام مرور كل البضائع، باستثناء المساعدات الإنسانية الأساسية والوقود".

واتهم البيان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها "مسؤولة" عن عمليات الإطلاق هذه، بالنظر إلى سيطرتها على القطاع.