كورونا يقسو على المكسيك.. العالم يترقب الشفاء من روسيا وترامب يعلن عن صفقة لقاحات جديدة

حسب أحدث الأرقام، أصاب فيروس كورونا المستجد حتى الآن 20 مليونا و342 ألفا حول العالم، توفي منهم أزيد من 741 ألفا، في حين تماثل للشفاء 12 مليونا و400 ألف، وهو ما يشكل 61% من مجموع الإصابات.

ووسط استمرار تفشي الفيروس في مختلف أرجاء العالم، انتعشت خلال الساعات الأخيرة الآمال بقرب إنتاج لقاح يضع حدا للوباء.

وبعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي عن إنتاج بلاده لأول لقاح ضد فيروس كورنا المستجد، قال نظيره الأميركي دونالد ترامب إن إدارته أبرمت عقدا بقيمة 1.5 مليار دولار لتسليم 100 مليون جرعة من لقاح كورونا التجريبي الذي تُعدّه شركة "موديرنا" وهو العقد السّادس من نوعه منذ مايو/أيار.

ومساء أمس الثلاثاء، قال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "يسرّني أن أعلن الليلة أنّنا توصّلنا إلى اتّفاق مع شركة موديرنا لتصنيع وتسليم 100 مليون جرعة" من اللقاح الذي تعمل عليه الشركة. وأضاف أنّ "الحكومة الفدراليّة ستمتلك جرعات اللقاح تلك، نحن نقوم بشرائها".

وأعلنت شركة الأدوية الأميركيّة "موديرنا" أنّ التجارب السريريّة للقاحها المضادّ لوباء كوفيد-19 دخلت المرحلة النهائية في 27 يوليو/تموز. وتُعدّ شركة موديرنا في طليعة السباق العالمي من أجل التوصّل للقاح مضادّ للوباء.

الدول الموبوءة

وأميركا هي الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا على صعيدي الإصابات والوفيات، حيث سجلت حتى الآن ما يزيد على 5 ملايين إصابة، و164 ألفا و592 وفاة جراء الفيروس.

وفي المرتبة الثانية البرازيل بـ 3 ملايين إصابة وأزيد من 100 ألف وفاة. ثم الهند إذ سجلت نحو 2.5 مليون إصابة، وحلت رابعة روسيا بـ 898 ألف إصابة، تليها جنوب أفريقيا بـ 566 ألف إصابة.

وقد تحولت المكسيك إلى واحدة من أخطر بؤر كورونا على مستوى العالم ،حيث باتت في الدرجة السادسة من حيث عدد الإصابات، في حين احتلت الدرجة الثالثة من حيث عدد الوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة بهذا البلد أمس الثلاثاء عن تسجيل 6686 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و926 حالة وفاة إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى نحو نصف مليون، والوفيات إلى حوالي 54 ألفا.

وتكافح الحكومة من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17% في الربع الثاني.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة، حسب تصريحات حكومية.

وفي أوروبا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم تسجيل 1226 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، ليرتفع عددها الإجمالي إلى 218 ألفا و510.

وأظهر الإحصاء تسجيل ست حالات وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 9207.

اللقاح الروسي "سبوتنيك في" سيطرح بالأسواق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل (الأناضول)

وسجلت أستراليا اليوم أكبر زيادة يومية في عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ بدء تفشيه في أراضيها.

ورصدت كذلك أكبر زيادة في الإصابات منذ ثلاثة أيام، مما أضعف الآمال في أن الموجة الثانية التي تجتاح ولاية فيكتوريا قد تستقر.

وأبلغت ولاية فيكتوريا في الساعات 24 الماضية عن 21 حالة وفاة، فضلا عن 410 حالات إصابة جديدة بالفيروس

وفي ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا وثاني أكبر مدينة بأستراليا، فرضت السلطات الأسبوع الماضي حظر تجول ليلي وشددت القيود على تحركات الناس اليومية، وأمرت بإغلاق أجزاء كبيرة من اقتصاد الولاية.

وحتى الحين، أبلغت أستراليا عن أكثر من 22 ألف إصابة و352 حالة وفاة بسبب الفيروس.

دعوة للتريث

من جانبها، دعت منظمة الصحة العالمية إلى الحذر والتريث بعد إعلان روسيا التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش "نحن على تواصل وثيق مع السلطات الروسية، والمحادثات تتواصل. المرحلة التي تسبق ترخيص أي لقاح تمرّ عبر آليات صارمة".

ويحذّر العلماء من أنّ اللقاحات الأولى التي ستطرح في الأسواق لن تكون بالضرورة الأكثر فاعلية.

وكانت روسيا أعلنت أمس أنها طوّرت "أول" لقاح ضد فيروس كورونا المستجد أُطلق عليه تسمية "سبوتنيك في" تيمّناً باسم القمر الصناعي السوفياتي.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين "أعلم أنه فعال بما فيه الكفاية، وأنه يعطي مناعة مستدامة". وأكد أن إحدى بناته تلقت اللقاح.

وسيبدأ الإنتاج الصناعي في سبتمبر/أيلول. ومن المقرر أن سيُطرح اللقاح للتداول في الأول من يناير/كانون الثاني 2021.

وذكرت السلطات الروسية أن عشرين دولة طلبت مسبقاً "أكثر من مليار جرعة" من اللقاح الروسي ضد كوفيد-19.

من جانبها، بدأت إندونيسيا الثلاثاء اختبار لقاح صيني ضد فيروس كورونا المستجد طوره مختبر "سينوفاك بيوتيك" على 1600 متطوع.

وهذا اللقاح، الذي أطلق عليه اسم "كورونافاك"، هو أحد اللقاحات القليلة التي بلغت المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية قبل الموافقة عليه.