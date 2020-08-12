أبعد شبح انتخابات رابعة.. الكنيست يصادق بقراءة تمهيدية على تأجيل عرض الميزانية

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تأجيل عرض ميزانية الدولة لمدة 100 يوم، مما يعني إبعاد شبح حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية، وتحصين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والإبقاء على إمكانية تكليفه بتشكيل الحكومة مستقبلا.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن 56 عضوا صوّتوا لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 41 نائبا من الأعضاء البالغ عددهم 120، مضيفا أن مشروع القانون سيعود إلى لجنة المالية البرلمانية، لتهيئته للتصويت بقراءة أولى، ثم بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وقد صوتت أحزاب الائتلاف الحكومي -بما فيها الليكود برئاسة نتنياهو، وأزرق أبيض برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس- لصالح مشروع القانون.

ويُلزم القانون الإسرائيلي الحكومة بتقديم ميزانية عامة في غضون 100 يوم من تشكيلها، وإلا فإن البرلمان يحل نفسه تلقائيا، وتتم الدعوة لانتخابات مبكرة.

ولكن مع اقتراب تاريخ 25 أغسطس/آب الجاري، فإن الخلافات لم تتوقف بين نتنياهو وغانتس حول قانون الميزانية.

وطرح نتنياهو تقديم الحكومة ميزانية لمدة عام، ولكن غانتس أصر على ميزانية لمدة عامين.

وكان عضو الكنيست تسفي هاوزر قد قدم مشروع قانون تأجيل عرض الميزانية لتجنب حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة، وعلى أمل حلّ الخلافات خلال هذه الفترة، خصوصا أن إسرائيل شهدت 3 جولات انتخابية منذ شهر أبريل/نيسان 2019.