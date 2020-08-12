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العمادي: إدخال المساعدات إلى غزة يواجه تحديات وعراقيل مستمرة

رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي خلال مؤتمر صحفي في غزة (الجزيرة-أرشيف)
رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي خلال مؤتمر صحفي في غزة (الجزيرة-أرشيف)
11/8/2020

قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي ردا على ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن اتصالات بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وكبار المسؤولين في قطر إن الاتصالات مع الاحتلال الإسرائيلي ليست جديدة، بل هي إجراء مستمر لتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف العمادي أن إدخال المساعدات إلى غزة يواجه تحديات وعراقيل بشكل مستمر، وأن مساعدات قطر للقطاع هي لتخفيف آثار الحصار المفروض على الأشقاء الفلسطينيين.

وشدد السفير على أن دولة قطر ستستمر في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل مساعدته للخروج من أزماته ورفع الحصار عنه.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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