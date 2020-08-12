العمادي: إدخال المساعدات إلى غزة يواجه تحديات وعراقيل مستمرة

قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي ردا على ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن اتصالات بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وكبار المسؤولين في قطر إن الاتصالات مع الاحتلال الإسرائيلي ليست جديدة، بل هي إجراء مستمر لتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف العمادي أن إدخال المساعدات إلى غزة يواجه تحديات وعراقيل بشكل مستمر، وأن مساعدات قطر للقطاع هي لتخفيف آثار الحصار المفروض على الأشقاء الفلسطينيين.

وشدد السفير على أن دولة قطر ستستمر في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل مساعدته للخروج من أزماته ورفع الحصار عنه.