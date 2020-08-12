السلطة الرابعة.. تلفزيون "الثورة اللبنانية"

غرّد نشطاء عبر وسم "تلفزيون الثورة اللبنانية" مجددا، ليطالبوا من خلاله ببث أصواتهم الحرة وللتعبير عن رأيهم بعيدا عن إعلام الحكومة الذي يغيب الحقائق، وذلك عقب انفجار بيروت والمظاهرات التي خرجت بعده.

وعمل المؤيدون للثورة اللبنانية على فكرة "تلفزيون الثورة" الذي كان من المفترض إطلاقه في 17 شباط/فبراير الماضي تحت اسم "السلطة الرابعة"، لينقل أخبار الثورة في لبنان بعدما شعر المتظاهرون أن التلفزيونات اللبنانية لا تغطي الثورة بشكل كاف.

وتداول لبنانيون العديد من مقاطع الفيديو القديمة لإعلاميين أعلنوا فيها عن ظهورهم في تلفزيون الثورة اللبنانية، وأكدوا دعمهم للثورة والشعب والانتصار للحق.

وقال نشطاء في تغريدات عبر تويتر إن هذا التلفزيون "سينطلق بلسان الشعب اللبناني فقط، لا الأحزاب".

بينما اعتبر مغردون أن "#تلفزيون_الثورة_اللبنانية" يأتي على أنقاض دمار بيروت، وليستثمر دماء جرحى وشهداء انفجار المرفأ، ويتكلم بلسان مشغليه وداعميه.

وبينوا أن هذه "خطوة ليست بريئة لأنه لا ثورة في لبنان، الثورة سرقها أصحاب الأجندات الأجنبية المعروفة".

طارق انت انسان رائع ❤️ واكيد حنتابعك #تلفزيون_الثورة_اللبنانية pic.twitter.com/dBRvfphQbj — samira khalil (@oh0nsb75) August 11, 2020

آخر شي توقعته ان اطلع بسيرفيس و لاقي مدام عم تقلنا رئيس الجمهورية بيته أجار ! 🤣

صار بدها #تلفزيون_الثوره_اللبنانيه بأقرب وقت. — Kevin EL Khoury (@KevinELKhoury17) August 11, 2020