وعكة صحية اضطرته لوقف خطابه لدقائق.. الأسد: العقوبات الأميركية عدوان اقتصادي جديد

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن العقوبات الأميركية التي تعرف باسم "قانون قيصر" تصل إلى حد العدوان الاقتصادي الجديد على حكومته، وتعرّض أثناء خطابه لوعكة صحية اضطرته للتوقف لدقائق.

وأضاف الأسد -في كلمة أمام أعضاء مجلس الشعب في القصر الرئاسي اليوم الأربعاء- أن حالة ذعر من تأثير العقوبات الأميركية هي السبب في تراجع قياسي في قيمة العملة السورية أمام الدولار مؤخرا، بسبب قلق المواطنين على أوضاعهم الاقتصادية.

وقال إن هذه العقوبات تضاف إلى جهود سابقة "لخنق" الشعب السوري والإضرار بمستويات معيشته.

وشدد على استعادة الأموال العامة المنهوبة بالطرق القانونية دون محاباة لأي شخص يعتقد نفسه فوق القانون.

وأثناء خطابه، أصيب الأسد بوعكة صحية قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنها بسبب "هبوط طفيف في الضغط"، وهو ما اضطره إلى قطع كلمته قبل استئنافها "بشكل طبيعي" بعد بضع دقائق.

وظهر الأسد في كلمة مسجلة مسبقا وهو يطلب مقعدا للراحة بعد أن أوقف الكلمة، وفي اللقطات المعدلة ظهر مجددا على شاشة التلفزيون أمام أعضاء مجلس الشعب.

وقال الأسد، طبيب العيون السابق البالغ من العمر 55 عاما، إن "الأطباء هم أسوأ المرضى، الحقيقة أنا لم أتناول الطعام من بعد ظهر الأمس.. تناولت السكر والملح".

واعتبر الأسد أن ما وصفه بالحرب على سوريا جزء من الصراع الدولي الذي يقوده الغرب لإبقاء سيطرته على العالم بعد ظهور قوى دولية ترفض سياسة القطب الواحد.

وجاءت كلمة الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب عقب إجراء الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي، والتي ندد بها المراقبون من المعارضة والمستقلون باعتبارها "مهزلة" في بلد يخضع لحكم حزب البعث.