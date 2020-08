بسبب إساءة للنبي محمد على فيسبوك.. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين بمدينة بنغلور الهندية

لقي 3 أشخاص -على الأقل- حتفهم في اشتباكات مع الشرطة في مدينة بنغلور (جنوبي الهند)، بعد أن فجر منشور مسيء للمسلمين على فيسبوك احتجاجات هاجم خلالها المحتجون مركز شرطة، وأحرقوا منزل سياسي وعربات شرطة.

وكان آلاف المسلمين نظموا احتجاجات ضد إساءة طالت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قام بها أحد أقرباء النائب البرلماني عن حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض سرينيفاس مورثي.

وتصاعدت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الهندية أمام مركز شرطة مدينة "التكنولوجيا"، كما أحرق المتظاهرون عددا من سيارات الشرطة، وهاجموا منزل عضو البرلمان سرينيفاس مورثي.

وتسببت المواجهات في سقوط عشرات الجرحى من بين المحتجين وقوات الشرطة، كما أُعلنت قوات الأمن اعتقال 110 أشخاص في إطار الاحتجاجات.

وقالت شرطة المدينة إنها لجأت إلى إطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم، بعد أن حاصروا أحد مراكز الشرطة، وأحرقوا عربات الشرطة، كما فرضت حظر تجول في المنطقة المحيطة بالاحتجاجات.

وأكد مفوض الشرطة كمال بانت أن الشخص المسؤول عن المنشور المسيء اعتقل، وحُذف المنشور المسيء للإسلام.

وتداول نشطاء على تويتر مقطع فيديو يظهر شبانا مسلمين يشكلون سلسلة بشرية لحماية أحد المعابد الهندوسية في موقع المظاهرات.

ونشر عضو البرلمان سرينيفاس مورثي مقطعًا مصورًا يعتذر فيه عما حدث، قائلا "أتقدم بطلب لإخواني المسلمين؛ سوف أضمن إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجناة، وأطلب منكم الحفاظ على السلام والتآلف بيننا، وسأكون معكم من أجل هذا".

وطالب أحد قادة المسلمين -ويُدعى "مُفتي مزمل"- من جماعة الأمة بالهند المحتجين بالتحكم في عواطفهم والسيطرة على تصرفاتهم والبعد عن العنف، قائلا إن الشرطة ستعاقب الجاني بناء على المعلومات الأولية المُقدمة بعد اعتقاله والتحقيق معه.

"FIR is lodged and police will arrest him (the perpetrator) tomorrow. He will be punished. It is my request that all of you should keep your emotions under control," appeals Mufti PM Muzammil Sab of Jamiat Ulama-I-Hind, a religious leader in #Bengaluru. @IndianExpress pic.twitter.com/uxV1A7pgul

— Ralph Alex Arakal (@ralpharakal) August 11, 2020