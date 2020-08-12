أقصت حليفا لإسرائيل.. إلهان عمر تبدأ الطريق نحو مأمورية ثانية بالكونغرس

فازت النائبة الأميركية المسلمة إلهان عمر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية مينيسوتا؛ مما يعني ترشيحها من جديد لعضوية مجلس النواب الأميركي.

وأعلن مساء الثلاثاء عن حصول عمر على 57% من مجموع الأصوات، مما يعني أن قاعدتها الشعبية اتسعت داخل الحزب الديمقراطي مقارنة بعام 2018، حين فازت بـ48% فقط من أصوات الانتخابات التمهيدية.

وكتبت عمر على توتير "كان لي الشرف أن أمثلكم في الكونغرس، وأتطلع لمواصلة خدمة سكان المنطقة الخامسة في السنوات المقبلة".

وأقصت الشابة، ذات الأصول الصومالية، منافسيْن لها؛ أبرزهما المحامي أنطون ميلتون مو (47 عاما). وتقول تقارير إعلامية إن المحامي مو مؤيد لإسرائيل، وحصل على تبرعات ضخمة من رجال أعمال.

وفي وقت سابق، نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن اللوبي الداعم لإسرائيل يرغب في إقصاء إلهان عمر من المشهد.

وعرفت إلهان عمر بشجاعتها في مجلس النواب، وتحديها سياسات وتصريحات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين.

وتطالب عمر باستمرار بدعم الطلاب والشرائح الهشة، وإنهاء ظاهرة التشرد في الشوارع، وتنشط ضد العنصرية.

وسبق أن طالبت الإدارة الأميركية بمعاقبة الدول الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها السعودية وإسرائيل والإمارات.

ونقل موقع "أكسيوس" أنه بفوز إلهان تكون فرقة الديمقراطيات التقدميات فازت كلها بالترشيح لعضوية مجلس النواب من جديد.

وتتكون هذه الفرقة من إلهان عمر الصومالية الأصل، والأميركية الأفريقية أيانا بريسلي، ورشيدة طليب الفلسطينية الأصل، واليسارية ألكساندريا أوكاسيو-أوكاسيو كورتيز.