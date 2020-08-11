عملوا لحساب إسرائيل وبريطانيا وألمانيا.. طهران تعلن اعتقال 5 إيرانيين بتهمة التجسس

قالت السلطة القضائية بإيران اليوم الثلاثاء إن السلطات ألقت القبض على 5 إيرانيين بتهمة التجسس لحساب إسرائيل وبريطانيا وألمانيا، وصدرت أحكام بالسجن على اثنين منهم على الأقل.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي -في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت- إنه ألقي القبض على المتهمين الخمسة، وأدين اثنان منهم، وحكم عليهما بالسجن 10 سنوات.

وأفاد المتحدث بأن أحد المدانين -ويدعى مسعود مصاحب- "تجسس لصالح الموساد وألمانيا تحت غطاء" توليه منصب الأمين العام للجالية الإيرانية-النمساوية.

وأضاف أن شهرام شيرخاني تجسس لحساب المخابرات البريطانية، وحاول تجنيد مسؤولين إيرانيين لجهاز المخابرات البريطاني "إم آي 6".

وقال إن شيرخاني كشف عن معلومات سرية عن المصرف المركزي الإيراني، وعقود وزارة الدفاع، مضيفا أنه أدين وصدر عليه حكم بالسجن.

ومضى قائلا إن مسعود مصاحب -الذي كان أمينا عاما لرابطة الصداقة الإيرانية النمساوية- صدر عليه حكم بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لحساب جهاز الموساد الإسرائيلي وأجهزة المخابرات الألمانية، ولم يذكر تفاصيل تخص المحتجزين الآخرين.

يذكر أن السلطات الإيرانية أصدرت العام الماضي أحكاما بالإعدام على عدد من أعضاء شبكة جواسيس كانت تعمل لصالح الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه)، وجرى تجنيد أفرادها في سفارة أميركا بدولة الإمارات.