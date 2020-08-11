صواريخ وليست نترات الأمونيوم.. خبير إيطالي يصب زيتا على نار انفجار بيروت

كمن يصب الزيت على النار، جاء زعم خبير متفجرات إيطالي بارز، أن انفجار مرفأ بيروت نجم عن احتراق صواريخ وليس بسبب نترات الأمونيوم، كما تتحدث معظم التقارير الأمنية والعسكرية اللبنانية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية (DAILY MAIL) عن دانيلو كوبي (56 عاما) تصريحه لصحيفة كوريير الإيطالية (corriere)، أن الانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي لم يكن بسبب نترات الأمونيوم، "لأن لون السحابة كان برتقاليا"، حسب ما أظهرته الصور ومقاطع الفيديو.

وأوضح كوبي، الذي يعد أحد خبراء المتفجرات الرائدين في البلاد ويلقب بـ "ديناميت"، أن انفجار نترات الأمونيوم يخلّف سحابة صفراء.

وأضاف كوبي "يمكنك أن ترى بوضوح السحابة البرتقالية التي يميل لونها إلى الأحمر الفاتح.. وهو ما يؤشر إلى حضور عنصر الليثيوم الذي يمكن أن يتجلى في الوقود الدافع للصواريخ العسكرية"، وختم "أعتقد أنه كانت هناك أسلحة".

وشرح كوبي أنه يعتقد أن هناك انفجارًا أول أكبر، والذي ربما يكون قد تسبب في نشوب حريق حيث تم تخزين الذخيرة.

وواصل أن الحريق امتد بعد ذلك إلى "حيث توجد بعض المواد شديدة الانفجار الموجودة في الصواريخ أو الصواريخ نفسها".

وبحسب آخر حصيلة خلّف الانفجار -خُمس حجم هيروشيما من حيث الضخامة- أكثر من 170 ضحية ونحو 40 مفقودا. كما يخضع حوالى 1500 جريح لعلاجات دقيقة، علما أن 120 جريحا لا يزالون في العناية الفائقة.

يذكر أن رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب، ذكر أن 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في المستودع، يعتقد أنها السبب وراء انفجار مرفأ بيروت، في حين تواصل لجنة خاصة التحقيق في الواقعة.