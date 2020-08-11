"رح تفل بعد أيام".. نكتة وزير كشفت عن إقالة قريبة للحكومة اللبنانية

سيل من المطالبات والدعوات الشعبية لإقالة حكومة حسان دياب إثر تفجير مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى، ولكن قبل النكبة التي حلت بالعاصمة اللبنانية، كان هناك حراك سياسي لتغييرها أو على الأقل إجراء تعديل واسع على وزرائها.

واللافت ما نشر اليوم في وسائل إعلام لبنانية عن أن وزير الزراعة والثقافة عماد مرتضى -المحسوب على نبيه بري رئيس مجلس النواب- توقع قبل شهر إقالة الحكومة في وقت قريب.

وخلال اجتماع مع الوفد العراقي ووزراء الطاقة والصناعة والزراعة، ريمون غجر وعماد حب الله وعباس مرتضى على الترتيب، اقترح مرتضى أخذ صورة تذكارية "لأن الحكومة رح تفل بعد أيام".

فضحك الجميع يومها وسط استياء الوفد العراقي، في حين كان مرتضى يكرر "النكتة" نفسها على مدى الأسابيع الماضية.

وخلال الكلمة التي تضمنت استقالته أشار دياب إلى أن حجم المأساة أكبر من أن يوصف، لكن البعض لا يهمه من كل ما حصل إلا تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية الانتخابية، معتبرا أنّهم "كان يفترض أن يخجلوا لأن فسادهم أنتج هذه المصيبة، والله أعلم كم مصيبة موجودة تحت عباءة فسادهم".