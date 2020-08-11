"دخل من الباب وخرج من الشباك".. وزير الخارجية شربل وهبة صاحب أقصر رحلة بالمنصب في تاريخ لبنان

يقول أحد الظرفاء "في كل مرة تندب حظك العاثر تذكر وزير خارجية لبنان شربل وهبة"، هذا الوزير الذي عين قبل انفجار مرفأ بيروت يستحق لقب صاحب "أقصر رحلة في المنصب بتاريخ لبنان".

فشربل وهبة -دبلوماسي لبناني سابق ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدبلوماسية- عين في 3 أغسطس/آب الجاري خلفا للوزير المستقيل ناصيف حتي، وجرت عملية التسليم صباح الرابع من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي شهد الانفجار الهائل الذي عصف بمرفأ بيروت ودمر العاصمة وخلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وما زاد من حظه العاثر أن مقر وزارة الخارجية يقع على مقربة من المرفأ وتعرض لأضرار كبيرة بسبب قوة الانفجار، وهذه الأضرار منعته من الذهاب لمكتبه أو أن يداوم فيه.

في 8 من الشهر الجاري، احتل المتظاهرون الغاضبون الوزارة ومنعوه من دخولها وأعلنوها مركزا للثورة.

وأمس حضر وهبة أول جلسة للحكومة ولكنها كانت الأخيرة، إذ أعلن حسان دياب رئيس الحكومة استقالته وأصبح شربل وهبة خلال أيام "وزير خارجية لبنان السابق".

وتفاعلت مواقع التواصل مع رحلة وهبة القصيرة في الوزارة وعلق أحد المغردين "فات (دخل) من الباب وطلع (خرج) من الشباك".

شربل وهبة اكتر حدا اكلها بالحكومة

انبسط و وزع حلوان

ما كفى الشهر و لا قبض شي من معاش الوزير 😂😂 pic.twitter.com/JOTzkda7fg — لبناني #علقوا_المشانق (@Lebnenihor1) August 10, 2020

وزير الخارجية شربل وهبة وصل عالوزارة من ٦ ايام، صار الانفجار، طار المكتب، استقالة الحكومة. pic.twitter.com/1hYVznGFHX — رولا الرايقة معا (@rolamasri) August 10, 2020

شربل وهبة يدخل مجموعة غينيس عن فئة اقصر فترة وزارية في العالم

فات من الباب طلع من الشباك pic.twitter.com/RXuEMH4lV2 — ɐuᴉǝz 💜💙 (@ZanzounHNY) August 10, 2020