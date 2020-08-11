حرب العقوبات المتبادلة.. واشنطن تصعد لهجتها تجاه بكين وتتوعدها برد حاسم

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن العقوبات التي فرضتها الصين على مسؤولين أميركيين كبار وأعضاء في الكونغرس سيجري وزنها والرد عليها.

وبيّن بومبيو في مقابلة مع تلفزيون نيوز ماكس أن العقوبات الأميركية هدفها أن يدرك الحزب الشيوعي الصيني أنه لا يمكن اتخاذ إجراء ضد الولايات المتحدة أو الأميركيين من دون أن يرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ذلك، وفق تعبيره.

وأضاف أن بلاده ترد بطريقة حقيقية من شأنها حماية الشعب الأميركي، ويتجلى ذلك في الخطوات التي تمّت إزاء برمجيات صينية ودبلوماسيين صينيين كانوا منخرطين فيما أسماه أنشطة تجسسية من القنصلية في هيوستن.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب أعطى الضوء الأخضر لإدارته للرد بالمثل بطريقة جدية وعادلة في جميع المجالات كالتجارة والحملات الإعلامية المضللة.

من جهة أخرى، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إنه بدءا من العام المقبل، يتعين على جميع الشركات الصينية وغيرها الامتثال لمتطلبات التدقيق الأميركية، وإلا ستشطب من البورصة الأميركية.

ويأتي القرار بعد أن أوصت مجموعة عمل الرئيس بشأن الأسواق المالية في السادس من أغسطس/آب الحالي، باتخاذ خطوات لتعزيز معايير الإدراج في البورصة الأميركية، بهدف حماية المستثمرين الأميركيين من منافسة الشركات الصينية.

ترامب أعطى الضوء الأخضر لإدارته للرد بالمثل على الصين بطريقة جدية وعادلة (الفرنسية)

رمزية وفاعلية

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إن العقوبات الصينية "رمزية وغير فعالة" ولكنها امتنعت عن توضيح ما إذا كانت الحكومة الأميركية سترد.

وقالت للصحفيين إن "عددا متزايدا من الدول حول العالم يطالب بقيام الصين بعمل حقيقي"، مشيرة إلى مخاوف واسعة النطاق بشأن قانون الأمن الوطني الذي تم فرضه على هونغ كونغ.

وتأتي التصريحات الأميركية عقب فرض الصين عقوبات على 11 أميركيا، بينهم النائبان ماركو روبيو وتيد كروز، ردا على خطوات مشابهة اتخذتها واشنطن بحق مسؤولين صينيين على خلفية حملة بكين الأمنية في هونغ كونغ.

واتهمت واشنطن الأسبوع الماضي 11 مسؤولا بقمع "الحريات والعمليات الديمقراطية" في هونغ كونغ، بمن فيهم زعيمة المدينة كاري لام، وأعلنت أنها ستجمد أي أصول لهم في الولايات المتحدة.

واعتُبرت الخطوة أقوى رد لواشنطن حتى الآن على فرض بكين قانونا جديدا مثيرا للجدل على المدينة يتعلق بالأمن القومي.

تدخل ورفض

من جهته، أشار المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان إلى أن الخطوة الأميركية تعد "تدخلا صارخا في شؤون الصين الداخلية وانتهاكا جديا للقانون الدولي".

وقال أيضا "قررت الصين فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين تصرفوا بشكل سيئ في ما يتعلق بمسائل على صلة بهونغ كونغ".

وتشمل العقوبات مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث، ورئيس الصندوق الوطني للديمقراطية كارل غيرشمان. ولم يحدد المتحدث باسم الخارجية الصيني تفاصيل العقوبات.

ويعد الجمهوريان روبيو وكروز من أبرز داعمي الحراك المدافع عن الديمقراطية في هونغ كونغ منذ أن خرجت احتجاجات ضخمة تخللها العنف أحيانا العام الماضي.

واتهمت بكين "قوى أجنبية" بإثارة الاضطرابات التي ردت عليها بفرض قانون أمني أواخر يونيو/حزيران، مما أثار مخاوف سياسية بالمدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

واشنطن وبكين انخرطتا في سجال على جبهات عدة في الأشهر الأخيرة (رويترز)

اتهامات متبادلة

وتأتي الإجراءات الأميركية الأخيرة قبيل ٣ أشهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ بات الملف الصيني جزءا من الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب الذي تشير الاستطلاعات إلى تقدم خصمه جو بايدن عليه.

ومع ارتفاع منسوب عدم الرضا عن طريقة تعاطيه مع تفشي وباء كورونا، انتقل ترامب من التركيز على مسألة إبرام اتفاق تجاري مع الصين إلى تحميلها مسؤولية أزمة تفشي كورونا عبر العالم.

وانخرطت واشنطن وبكين في سجال على عدة جبهات الأشهر الأخيرة، إذ تبادل الطرفان فرض عقوبات على خلفية عمليات الاحتجاز الجماعي التي تقوم بها الصين بحق أفراد أقليات معظمها مسلمة في إقليم شينجيانغ.

كما أمر ترامب يوم الخميس الأميركيين بالتوقف عن التعامل تجاريا مع تطبيقي "وي تشات" و"تيك توك" الصينيين الرائجين، في غضون 45 يوما.

وجاء في القرار أن الصين قد تستخدم "تيك توك" لتعقب موظفين فدراليين، وإعداد ملفات عن الأشخاص لابتزازهم والقيام بعمليات تجسس على الشركات.