الأسطول اليوناني يتأهب.. تركيا ترسل السفينة عروج للتنقيب في المتوسط بمرافقة سفن حربية

أرسلت تركيا السفينة "عروج ريس" لإجراء مسح زلزالي من أجل التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وقالت إن قواتها البحرية ترافق السفينة لتوفير الحماية اللازمة لها، وذلك في ظل توتر متصاعد بالمنطقة.

وانطلقت السفينة في مهمتها أمس الاثنين بعدما وقعت مصر واليونان يوم الخميس الماضي اتفاقا لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في شرق المتوسط، وهو ما اعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نكوصا من جانب اليونان عن وعودها في هذا الملف، ووصفته الخارجية التركية بأنه "اتفاق قرصنة".

وكان من المقرر أن تقوم السفينة بمهمتها الشهر الماضي، غير أن أردوغان قرر تعليق المهمة وفتح الباب للتفاوض مع أثينا بناء على وساطة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز عبر تويتر إن السفينة "عروج ريس" وصلت بالفعل إلى المكان الذي ستقوم فيه بعملها في البحر المتوسط، قادمة من مرساها قبالة أنطاليا.

ووفقا لإخطار بحري أصدرته البحرية التركية على نظام "نافتكس"، فإن السفينة ستقوم بالبحث في الفترة من 10 إلى 23 أغسطس/آب الجاري في منطقة تقع جنوب أنطاليا التركية وغربي قبرص وقرب جزيرة كريت جنوبي اليونان.

مرافقة عسكرية

وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر أمس الاثنين إن "القوات البحرية التركية ترافق سفينة الأبحاث خلال قيامها بالمسح الزلزالي، وتوفر لها الحماية اللازمة".

وأضافت الوزارة أن القوات التركية اتخذت جميع التدابير اللازمة، وهي مصممة على حماية حقوق تركيا ومصالحها في مناطق نفوذها البحري.

من جهتها، نشرت وزارة الخارجية التركية خريطة المنطقة التي تقوم السفينة فيها بأعمال المسح الزلزالي.

وقال المدير العام للشؤون السياسية الثنائية والبحرية الجوية والحدودية بالخارجية التركية السفير تشغطاي أرجيس عبر تويتر إن السفينة تقوم بعملها "ضمن حدود الصلاحية البحري التركية التي أعلمت بها أنقرة الأمم المتحدة مسبقا".

وأضاف أن اليونان أثارت "ضجيجا فارغا بزعمها أن المنطقة التي تعمل فيها السفينة تابعة لها".

1. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. pic.twitter.com/y58Fcv1d4i — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2020

اليونان تستنكر وتتأهب

من جهتها، اتهمت اليونان أنقرة بتهديد السلام في شرق المتوسط بعد إعلانها إرسال سفينة التنقيب.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في ختام اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الدفاعية ترأسه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن قرار أنقرة إرسال السفينة "عروج ريس" يشكل "تصعيدا جديدا خطيرا"، و"يثبت دور تركيا المزعزع للاستقرار".

وأعلنت الحكومة اليونانية أن "القسم الأكبر من أسطولها على أهبة الاستعداد للانتشار عندما يكون الأمر ضروريا".

وردت الخارجية التركية بالقول "لن نسمح بأي تدخل عسكري ضد أي من سفننا المدنية".

وأكدت أن الوجود العسكري التركي في المنطقة لا يهدف إلى تصعيد التوتر، وإنما هو فقط لأغراض دفاعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي إن السفينة "تعمل داخل منطقة الجرف القاري التي أعلمت بها أنقرة الأمم المتحدة وضمن مجالات الترخيص الذي منحته الحكومة لشركة البترول التركية عام 2012".

وأشار أقصوي إلى أن "بادرة حسن النية" التي قامت بها تركيا بتعليقها مهمة السفينة سابقا بطلب من ألمانيا والاتحاد الأوروبي من أجل إعطاء فرصة للدبلوماسية وإعادة إحياء قنوات الحوار "لم تلق مجيبا".

وأضاف أن "اتفاقية القرصنة" التي وقعتها اليونان مع مصر في 6 أغسطس/آب الجاري لترسيم الحدود البحرية أثبتت عدم صدق أثينا بشأن الحوار.

من جهة أخرى، كتب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ على تويتر "بحثت اليوم مع رئيس الوزراء اليوناني الوضع في شرق المتوسط، يجب تسوية هذا الوضع ضمن روح تضامن بين الحلفاء وفي إطار القوانين الدولية".

مطالب أردوغان

وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلن أردوغان "استعداده لتسوية الخلافات في المتوسط عبر حوار منصف"، وقال "فلتجتمع دول المتوسط جميعا لإيجاد صيغة تحمي حقوق كل بلد"، لكنه أكد أن أنقرة ستستمر في "تطبيق خططها على الأرض إلى أن يحتكم الجميع للعقل".

وقد أدى اكتشاف حقول غاز ضخمة شرقي المتوسط في السنوات الماضية إلى تعزيز طموحات أطراف عدة، كاليونان وقبرص وتركيا ومصر وإسرائيل.