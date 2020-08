إطلاق نار خارج البيت الأبيض يجبر ترامب على قطع مؤتمره الصحفي

قاطع ضابط من جهاز الخدمة السرية مؤتمرا صحفيا للرئيس الأميركي دونالد ترامب واصطحبه إلى خارج قاعة المؤتمر بعد إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ثم عاد الرئيس بعد دقائق ليعلن للصحفيين أن الوضع تحت السيطرة.

وأوضح ترامب أن قوات الأمن أطلقت النار على شخص خارج البيت الأبيض كان يبدو أنه مسلح، وتم نقله إلى المستشفى.

وأشار إلى أن الأمر وقع قرب السياج المحيط بفناء البيت الأبيض، وأشاد برد فعل جهاز الخدمة السرية الذي يتولى حماية الرئيس.

وقال ترامب للصحفيين إنه خرج من قاعة المؤتمرات الصحفية إلى المكتب البيضاوي، حيث مكث قليلا حتى استتب الأمر.

WATCH: Secret Service abruptly removed President Trump from his coronavirus press briefing minutes after it started. When he returned, he told reporters that a person had been shot outside the White House https://t.co/qbDX7udP6q pic.twitter.com/DuaCXnNE1N

— CBS News (@CBSNews) August 10, 2020