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إطلاق نار خارج البيت الأبيض يجبر ترامب على قطع مؤتمره الصحفي

ترامب (يمين) اضطر لمغادرة قاعة المؤتمر الصحفي استجابة لإجراءات الحماية (الأوروبية)
ترامب (يمين) اضطر لمغادرة قاعة المؤتمر الصحفي استجابة لإجراءات الحماية (الأوروبية)
10/8/2020

قاطع ضابط من جهاز الخدمة السرية مؤتمرا صحفيا للرئيس الأميركي دونالد ترامب واصطحبه إلى خارج قاعة المؤتمر بعد إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ثم عاد الرئيس بعد دقائق ليعلن للصحفيين أن الوضع تحت السيطرة.

وأوضح ترامب أن قوات الأمن أطلقت النار على شخص خارج البيت الأبيض كان يبدو أنه مسلح، وتم نقله إلى المستشفى.

وأشار إلى أن الأمر وقع قرب السياج المحيط بفناء البيت الأبيض، وأشاد برد فعل جهاز الخدمة السرية الذي يتولى حماية الرئيس.

وقال ترامب للصحفيين إنه خرج من قاعة المؤتمرات الصحفية إلى المكتب البيضاوي، حيث مكث قليلا حتى استتب الأمر.

المصدر : وكالات

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