شاهد.. نجل جبران باسيل يتعرض للتنمر ويسأل: ما ذنبي؟

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوقف حملة الإساءة الإلكترونية الموجهة لنجل السياسي اللبناني جبران باسيل على حساباته على مواقع التواصل، بعد أن وجه رسالة لمتابعيه يسأل فيها ما ذنبه؟ ولماذا يتعرض للتنمر بسبب والده؟

وقال غابرييل، نجل رئيس أكبر تكتل نيابي بالبرلمان، وكان أبوه وزيرا سابقا لحقائب الخارجية والطاقة والاتصالات، إنه يتعرض للتنمر على حسابيه على "تيك توك" و"إنستغرام" بسبب والده.

وتابع "أنا عمري 14 عاما، وما الخطأ الذي ارتكبته ليحدث لي كل ذلك؟".

يذكر أن باسيل (صهر الرئيس ميشال عون) كان أكثر الساسة الذين صب عليهم المتظاهرون غضبهم في احتجاجات 17 نوفمبر/تشرين الثاني، كما طالبوه بالاستقالة.

وشارك مغردون الفيديو مطالبين بوقف حملات التنمر تجاهه، مؤكدين أن موقف والده السياسي لا يعطيهم الحق لمهاجمته.

منختلف بالسياسة لاقصى حدود. بس إنو تنتقدو ولد بعد ما بيعرف شو هي السياسة ، هيدا قمّة الانحطاط.

ابنو للوزير جبران باسيل بيتوجه بكلمة للخصم ومش للمؤيد وبيسأل انو شو خصني بيلي عم بيصير ؟؟

ثورة سرقها الزعران والمنحطّين #عيب pic.twitter.com/rSmb5r2MNA — EajElie (@eaj_elie) August 10, 2020

كتير ذكي غابريال. وكتير مهضوم. وكتير عِرف يوصل الرسالة اكتر من كتار منا عرفوا يوصلوها.

لا لخطاب الكراهية! لا للتنمر.

كل الحب الك غابريال ما في احلى واهضم واذكى منك❤️ #جبران_باسيل pic.twitter.com/h6d0p8U6yj — Josephine Deeb (@josephinedeeb) August 10, 2020

هذا الطفل هو نجل الوزير جبران باسيل غابريال، التنمر عليه و قلة الاخلاق دفعته ليقول

انا صبي عمري ١٤ عام ماذا فعلت لكم؟ و انا بدوري اقول :ماذا فعل لكم هذا الطفل؟

و اذكركم بقول الله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ صدق الله العلي العظيم pic.twitter.com/UJaR1kTzKV — Khaled Momtaz 🌍 خالد ممتاز (@momtaz_khaled) August 10, 2020

#غابريال_جبران_باسيل : عمري 14 سنة شو خصني بالسياسة لتبعتولي رسائل Bullying نجل الوزير باسيل اطلق هذه الصرخة بعد ان اجتاح العقول المريضة حسابه على انستغرام لشتمه وشتم والده. الجبناء فقط بيستخدموا الأبن والأم والأخت والأب للتصويب بالسياسة.#say_no_to_bullying pic.twitter.com/d0WwQvgcV6 — AMEEN 🇱🇧 🇺🇸 #PrayForBeirut (@Ameen_media) August 10, 2020

هيدا عمره بس ١٤ سنة عم يتعرض لأبشع و أقرف التنمر بس لأن بكون إبنه ل @Gebran_Bassil

بعيداً عن السياسة، وين الجمعيات و الشخصيات اللي بدها توقف التنمر؟؟ ما بتحبوا بيو؟أوكي بس هو ما خصه!!

غابريال جبران باسيل، هذا الشبل من ذاك الأسد🧡#respect pic.twitter.com/DfAv8ra1Cm — Rita Zgheib (@RitaZgheib17) August 10, 2020

ولا ممكن افهم باي شكل من الأشكال التنمر و قلة الأخلاق و التعرض للأطفال!!

هيدا الولد ابنو ل #جبران_باسيل لا هو بيشتغل سياسة و لا هوي بيو.

اي أذى بيتعرضله هالطفل هو مسؤولية كل متنمر.

الشعب يلي عم يبني و يشجع حضارة الكراهية و الحقد و الإنقسام بين الناس، انتو يلي رح تدفنو هالبلد!! pic.twitter.com/1zbwbagnQh — Nadine Welson Njeim (@nadinewnjeim) August 10, 2020

Gabriel Bassil what did I do ? ❤️

وقفوا حقارة الكترونية من كل الجهات pic.twitter.com/xgKNOT0A0H — Rima Njeim (@RimaNJEIM) August 10, 2020

بفهم كل المواقف السياسية ضد اداء #جبران_باسيل ، وبفهم كل المعارضين للعهد وللتيار ، بس ما بفهم ولا بأي شكل اي انسان عم يتعرض بالتنمر لطفل مش مسؤول عن اي شي لا بوسخ السياسة ولا بفساد الملفات ولا حتى يمكن فاهم شو في !!! بتعرفو شو معقول تعملو في ؟

حرام عنجد وعيب هيدي جريمة pic.twitter.com/kmNliQ250F — Layal Alekhtiar – ليال الاختيار (@layal_alekhtiar) August 10, 2020