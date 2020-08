شاهد.. نجل جبران باسيل يتعرض للتنمر ويسأل: ما ذنبي؟

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوقف حملة الإساءة الإلكترونية الموجهة لنجل السياسي اللبناني جبران باسيل على حساباته على مواقع التواصل، بعد أن وجه رسالة لمتابعيه يسأل فيها ما ذنبه؟ ولماذا يتعرض للتنمر بسبب والده؟

وقال غابرييل، نجل رئيس أكبر تكتل نيابي بالبرلمان، وكان أبوه وزيرا سابقا لحقائب الخارجية والطاقة والاتصالات، إنه يتعرض للتنمر على حسابيه على "تيك توك" و"إنستغرام" بسبب والده.

وتابع "أنا عمري 14 عاما، وما الخطأ الذي ارتكبته ليحدث لي كل ذلك؟".

يذكر أن باسيل (صهر الرئيس ميشال عون) كان أكثر الساسة الذين صب عليهم المتظاهرون غضبهم في احتجاجات 17 نوفمبر/تشرين الثاني، كما طالبوه بالاستقالة.

وشارك مغردون الفيديو مطالبين بوقف حملات التنمر تجاهه، مؤكدين أن موقف والده السياسي لا يعطيهم الحق لمهاجمته.

Gabriel Bassil what did I do ? ❤️

وقفوا حقارة الكترونية من كل الجهات pic.twitter.com/xgKNOT0A0H

— Rima Njeim (@RimaNJEIM) August 10, 2020