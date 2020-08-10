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باكستان.. اتهامات جديدة للرئيس الأسبق آصف زرداري بإهدار أموال الدولة

تهمة غسيل الأموال التي رفعت ضده وشقيقته فريال تشمل امتلاك 29 حسابا بنكيا في ثلاثة بنوك رئيسية (رويترز- أرشيف)
تهمة غسيل الأموال التي رفعت ضده وشقيقته فريال تشمل امتلاك 29 حسابا بنكيا في ثلاثة بنوك رئيسية (رويترز- أرشيف)
10/8/2020

وجّهت محكمة باكستانية مختصة بقضايا الفساد اتهاما رسميا لرئيس البلاد الأسبق آصف علي زرداري بإهدار قرابة 25 مليون دولار من أموال الدولة.

وجاء في عريضة الاتهام أن شركة عقارات مملوكة لزرداري مارست على مدار سنوات عمليات شراء وبيع، وأنه استغل منصبه في إشراك البنك المركزي في هذه العمليات، ما تسبب في إهدار وإنفاق أموال الدولة بطرق غير قانونية.

ويواجه زرداري الذي شغل منصب الرئاسة لخمس سنوات بين عامي 2008 و2013، عدة تهم تتعلق بفساد إداري ومالي وسوء استخدام السلطة، وقد سجن قبل ذلك وأفرج عنه مؤقتا وهو يخضع للعلاج المنزلي حاليا.

وتشمل تهمة غسيل الأموال التي رفعت ضده وشقيقته فريال امتلاك 29 حسابا بنكيا في ثلاثة بنوك رئيسية، واستعمالها لسحب وإيداع وصرف ونقل قرابة 350 مليون دولار كلها مجهولة المصدر.

المصدر : الجزيرة

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آصف علي زرداري

آصف زرداري الذي انتخب رئيسا مشاركا لحزب الشعب بعد مقتل بينظير بوتو، من مواليد سنة 1956 ووالده حكيم علي زرداري أحد رجال الاقتصاد المعروفين في باكستان. ارتبطت شهرة زرداري من خلال زواجه ببوتو سنة 1987.

آصف علي زرداري

الرئيس الحادي عشر لباكستان. سطع نجمه بعد اغتيال زوجته بينظير بوتو، إذ انتخبته الجمعية العامة رئيسا للبلاد خلفا للرئيس برويز مشرف. تعهد بالإصلاح ومحاربة الإرهاب، توبع بتهم الفساد المالي.

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