باكستان.. اتهامات جديدة للرئيس الأسبق آصف زرداري بإهدار أموال الدولة

وجّهت محكمة باكستانية مختصة بقضايا الفساد اتهاما رسميا لرئيس البلاد الأسبق آصف علي زرداري بإهدار قرابة 25 مليون دولار من أموال الدولة.

وجاء في عريضة الاتهام أن شركة عقارات مملوكة لزرداري مارست على مدار سنوات عمليات شراء وبيع، وأنه استغل منصبه في إشراك البنك المركزي في هذه العمليات، ما تسبب في إهدار وإنفاق أموال الدولة بطرق غير قانونية.

ويواجه زرداري الذي شغل منصب الرئاسة لخمس سنوات بين عامي 2008 و2013، عدة تهم تتعلق بفساد إداري ومالي وسوء استخدام السلطة، وقد سجن قبل ذلك وأفرج عنه مؤقتا وهو يخضع للعلاج المنزلي حاليا.

وتشمل تهمة غسيل الأموال التي رفعت ضده وشقيقته فريال امتلاك 29 حسابا بنكيا في ثلاثة بنوك رئيسية، واستعمالها لسحب وإيداع وصرف ونقل قرابة 350 مليون دولار كلها مجهولة المصدر.