استقالة الحكومة.. مشروع انقسام جديد في الشارع اللبناني

"الله يحمي لبنان" جملة كررها رئيس الوزراء اللبناني المستقيل حسان دياب وهو يعلن استقالته بعد 6 أيام على انفجار مرفأ بيروت الذي خلف أكثر من 160 قتيلا وآلاف الجرحى ودمارا هائلا.

دياب -الذي وصل إلى منصبه عقب احتجاجات 17 نوفمبر/تشرين الثاني والتي دفعت لاستقالة حكومة سعد الحريري- هاجم بعنف في كلمته ما وصفها بـ"منظومة الفساد" واعتبرها "أكبر من الدولة"، وقال إن "الدولة مكبلة بالمنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها، وانفجر أحد نماذج الفساد في مرفأ بيروت".

الرئيس دياب يعلن إستقالة الحكومة: نتراجع خطوة إلى الوراء، للوقوف مع الناس، كي نخوض معركة التغيير معهم. نريد أن نفتح الباب أمام الإنقاذ الوطني الذي يشارك اللبنانيون في صناعته الله يحمي لبنانhttps://t.co/Aiwdn67BwL#حسان_دياب @Hassan_B_Diab #لبنان pic.twitter.com/goZ5d2uAc1 — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) August 10, 2020

وكالعادة في لبنان ومع كل حدث أمني أو سياسي ينقسم الشارع بين مؤيد ومعارض، وهذا ما حصل في الفضاء الإلكتروني، إذ أثارت استقالة دياب تفاعلا واسعا بين من اعتبره بطلا، ومن وصف الاستقالة بالمتأخرة.

ودشن نشطاء عددا من الوسوم كان أبرزها "#حسان_دياب" الذي تصدر الترند، و"#استقالة_الحكومة_اللبنانية"، و"#الشعب_معك_يا_حسان".

وتحمل الوسوم آراء متباينة ومواقف مختلفة من استقالة الحكومة، وكذلك من شخص دياب نفسه، واعتبر بعض المغردين أن الحكومة اللبنانية الراهنة فاسدة وتجب محاكمتها، فيما دافع عنها آخرون واعتبروها كبش فداء.

واستحضر مغردون مواقف حسان دياب، بين الذم والمدح، وتساءل آخرون عن مستقبل لبنان في الأشهر المقبلة.

حسان دياب إنتَ وفالِل

قُلْ من هُم ؟ من هُم ؟

من هُم ؟ — Rima Njeim (@RimaNJEIM) August 10, 2020

استقالة حكومة #حسان_دياب ليست انجازا. فأساسا من المعيب أن يكون للبنان رئيس حكومة فاشل ووزراء أفشل.

استقالة دياب لا تعني أنه أصبح ثائرا ولا تعني أن حكومته لن تتحمل مسؤولية زلزال بيروت، هي وجميع الذين يقفون وراء تعيين دياب ووزرائه، وكل المنظومة الحاكمة. — NicoleHajal (@NicoleHajal) August 10, 2020

#حسان_دياب فاشل ولكن سعد الحريري أفشل بمليون مرة.

حكومة حسان دياب غير منتجة ولم تحقق إنجازاً واحداً ولكن كل حكومات الوحدة الوطنية هي حكومات نهب وسرقة وسمسرات وتسويات وصفقات.

إياكم والإعتقاد أن الحل برحيل حكومة ومجيء أخرى فالمطلوب هو نظام جديد لا مكان فيه للطوائف وفاسديها. — علي يوسف حجازي (@Ali_YHijazi) August 10, 2020

حسّان دياب قال للتوّ في بيان استقالة حكومته: الّلي استحوا ماتوا! قمّة السخرية والتنصّل والإنكار، اللعنة على من سمح لك وللمغفلين الذين سبقوك بالوقوف على هذا المنبر الوطني. — Emilie Hasrouty (@emiliehasrouty) August 10, 2020

استقالة حكومة اللاحدث على وقع فاجعة حصدت آلاف الضحايا، وفي ظل قمع تمعن السلطة الفاشلة والمجرمة بممارسته.

على الرغم من قتلنا مرّات، سوف نقاوم حتى تأسيس دولة فعلية، أي دولة مدنية.

سقطت الواجهة، أما السلطة فهي بالأساس ساقطة! pic.twitter.com/iN4oDVGMKk — مواطنون ومواطنات في دولة (@mmfidawla) August 10, 2020

استمع الى استقالة حسان دياب وخاطبه قائلا: ذهابك ممتع لكن المؤسف هو انك لم تصطحب "عرابي" المنظومة معك. — غسّان شربل (@GhasanCharbel) August 10, 2020

فعلاً يلي استحوا …ماتوا..!

حتى انت وفالل يا دولة الرئيس المستقيل #حسان_دياب لم تتجرّأ على تسمية الفاسدين والمجرمين والقتلة…؟

هيدي جريمة بحدّ ذاتها…إذا أردت أن تتراجع خطوة لتكون مع الناس عليك أن تصارحهم بالحقيقة …(وللعلم الناس سبقتك بأشواط ما رح تلحّقهن)#استقالة_الحكومة — Samar Abou Khalil (@samarabukhalil) August 10, 2020

ليس الانجاز استقالة الحكومة. الحكومة ورئيسها خيال صحرا. ليس الانجاز استقالة النواب. النواب ماريونات بايدي الزعماء.

يبدأ الانجاز من بعبدا: فليسقط رئيس الجمهورية لِيُرفع الغطاء الاساسي عن حزب الله فتنهار منظومة الفساد و الاجرام بأكملها! — Dima ديما صادق (@DimaSadek) August 10, 2020

يجب احالة الحكومه اللبنانيه للقضاء استقالتهم ماهو الا هروب من المواجهه.#لبنان__ينتفض #لبنان #استقالة_الحكومه_اللبنانيه — Ⓜ️ محامي منيف العمار (@lawyermoneif) August 10, 2020

في المقابل، كان هناك دفاع عن الحكومة ورئيسها، ووصفه مغردون بالرئيس "الآدمي، والبعيد عن الفساد، وصاحب الكف النظيف".

لا مكان للأوادم في دولة المزارع 💔

شكراً كتير حسان دياب الآدمي ❤️#الشعب_معك_يا_حسان pic.twitter.com/PFC69RwXEw — Batoul Khalil ↗️ (@BatoulKhalil6) August 10, 2020

الرئيس الوحيد الذي ذكرنا بنظافة كف الرئيس عمر كرامي وضمير الرئيس سليم الحص.#الشعب_معك_يا_حسان pic.twitter.com/BiFfoCtIln — Dr. Fouad Kabbara (@FouadKabbara) August 10, 2020

رح ينصفك التاريخ،

ورح يلعن يلي ما شافوا فيك غير تمشيط شعرك وسخرية عال٩٧%،

انت استلمت حكومة من زمرة حرامية وفاسدين،

طوّقوك بحصار داخلي وخارجي،

ما ضل شي ما قطعوه من السوق ت يحرقوك،

انهيارات هني مسببيها وحمّلوك اعباءها،

لأنك مش منن ومش متلن،

حكومتك عمرها قصير بس #الشعب_معك_يا_حسان pic.twitter.com/FAvWHgvo6T — Joey Gs 🇱🇧 (@joey_gs__) August 10, 2020

رئيس الحكومة الوحيد الشريف يلي اشتغل من قلبه.. ولأنهم وسخين وفاسدين حاربوه وخذلوه..

قد ما تحاولوا تلمعوا صوركم رح تبقى صوركم سودا وتاريخكم معروف.#الشعب_معك_يا_حسان pic.twitter.com/vUfDEJ6sXh — Douaa💎 (@LucidHeart23) August 10, 2020

لأنك كشفت أوراقهم وسرقاتهم على مدى سنين..

لأنك شريف.. لأنك صادق..

لأنك فرجيت فجورهم ومتجارتهم بالدماء… #الشعب_معك_يا_حسان pic.twitter.com/ko8xGEBhq0 — Silva Maddah (@Silva66598485) August 10, 2020

لانك مش من أمراء الحرب الاهلية

لأنك مش من اللي دبحوا عالهوية

لانك مش من أصحاب النهب

لانك مش من اصحاب السرقات

لانك مش من اصحاب الخصخصات

لانك مش من المحسوبيات

لانك مش من 30 سنة عم تسرق معهم وكفك نضيف من دم اللبنانية بدهن يحملوك مسؤولية انفجار المرفأ #الشعب_معك_يا_حسان pic.twitter.com/cZslfEJCPV — Hassan B. Diab Supporters (@HDiabSupporters) August 10, 2020