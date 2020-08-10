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بعد بيان المخابرات.. اتهام أميركي صريح للصين باستهداف انتخابات الرئاسة إلكترونيا

من المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (رويترز)
من المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (رويترز)
10/8/2020

قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين إن قراصنة على صلة بالحكومة الصينية يستهدفون البنية الأساسية لانتخابات الرئاسة الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وصرح أوبراين في حديث لشبكة "سي بي إس" الأميركية بأن "الصين -مثل روسيا وإيران- انخرطت في هجمات إلكترونية وعمليات احتيال وغيرها من الأمور المتعلقة بالبنية الأساسية لانتخاباتنا، مثل المواقع الإلكترونية وما إلى ذلك"، ورأى أن تلك القوى الخارجية "ترغب في خسارة الرئيس (دونالد ترامب)".

وتأتي تصريحات أوبراين في أعقاب بيان مشابه أصدره الجمعة مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية لكنه لم يصل إلى حد اتهام بكين تحديدا بقرصنة منظومة الانتخابات.

وقال بيان المخابرات إن الصين "تعمل على توسيع نطاق جهودها" للتأثير على الانتخابات الأميركية عبر الحملات الإلكترونية والمعلومات المضللة، وإن روسيا تحاول تقويض المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن منافس ترامب.

أوبراين اتهم الصين بالوقوف وراء هجمات إلكترونية تستهدف الانتخابات الأميركية (وكالة الأناضول)

أما مستشار الأمن القومي فقال إن الولايات المتحدة شهدت محاولات قرصنة لمواقع تابعة لمكاتب وزارة الخارجية في أنحاء البلاد، تقوم بإدارة الانتخابات على المستوى المحلي وجمع بيانات الشعب الأميركي.

ورأى أوبراين أن ذلك "مبعث قلق حقيقي. الأمر ليس قاصرا على روسيا". وأضاف أنه "ستكون هناك عواقب وخيمة تتحملها أي دولة تسعى للتدخل في انتخاباتنا الحرة النزيهة".

وتنفي الصين دائما ادعاءات الحكومة الأميركية بأنها تقوم بعمليات قرصنة للتسلل إلى الشركات الأميركية والسياسيين والوكالات الحكومية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية في أبريل/نيسان الماضي إن "الانتخابات الرئاسية الأميركية شأن داخلي، ولا نسعى للتدخل فيها".

المصدر : رويترز

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