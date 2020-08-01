غرقت سفينتهم خلال مهمة تدريب.. فقدان 8 من مشاة البحرية الأميركية

قال مسؤولو قوات مشاة البحرية الأميركية إن 7 من أفراد مشاة البحرية وبحارا بالقوات البحرية فقدوا أمس الجمعة، بعد يوم واحد من غرق سفينة برمائية هجومية قبالة جنوب كاليفورنيا خلال تدريب.

وذكر مسؤولون في قاعدة كامب بندلتون في جنوب كاليفورنيا إنه تم انتشال أحد ثمانية جنود على ساحل سان كليمنتي آيلاند، لكن أعلنت وفاته بعد نقله إلى المستشفى، موضحا أن عسكرييْن آخرين ما زالا في العناية المركزة.

وما زال مصير 7 جنود وبحار واحد مجهولا بعد أكثر من 24 ساعة على غرق الآلية، فيما تتواصل عمليات البحث عنهم بمشاركة طائرات وسفن كما صرح الجنرال جوزيف أوسترمان.

ووقع الحادث قرب جزيرة سان كليمنتي على بعد نحو 100 كلم غرب سان دييغو بجنوب كاليفورنيا إثر مناورات للوحدة الـ15 للمارينز في الجزيرة على متن مركبات هجوم برمائية عدة تعرف باسم "آي آي في" (IIV) .

وأعلنت الآلية التي كانت على بعد أكثر من ألف متر عن الساحل الشمالي الغربي للجزيرة بدء إبحارها حوالي الساعة 17:45 بالتوقيت المحلي ( 00:45 بتوقيت غرينتش)، وكان على متنها 16 رجلا يفترض أن تقوم بنقلهم من سفينة إلى الشاطئ.

صعوبات ومساعدة

وقال قائد الوحدة الجنرال أوسترمان "عندما بدأت الآلية الإبحار أبلغت بقية الوحدة" بأنها تواجه صعوبات. وأضاف أن آليتين أخريين توجهتا لنجدتها، وقامت سفينة مرافقة لهم بمساعدة الجنود، وتمكنت من إنقاذ 8 منهم.

ولم يعرف عدد الجنود المسلحين -يرتدون سترات نجاة- الذين تمكنوا من الخروج من الآلية التي تزن 26 طنا أو الذين علقوا داخلها.

وأوضح الجنرال أوسترمان أن الآلية غرقت بسرعة إلى عمق أكثر من 300 متر، موضحا أنه يصعب على الغواصين الوصول إليه. وأضاف "أعتقد أنها غرقت في قاع البحر".

من جانبه، كتب وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في تغريدة "أشعر بحزن عميق لهذا الحادث المفجع". ودعا إلى "الصلاة من أجل الجنود والبحارة وعائلاتهم مع استمرار عمليات البحث".