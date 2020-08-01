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سياسة|إيران

بتهمة تدبير هجمات.. إيران تعلن القبض على زعيم مجموعة مقرها الولايات المتحدة

منظمة تندر التي يديرها لم تؤكد خبر الاعتقال (مواقع التواصل الإجتماعي)
منظمة تندر التي يديرها لم تؤكد خبر الاعتقال (مواقع التواصل الإجتماعي)
1/8/2020

أعلنت إيران اليوم السبت توقيف زعيم "مجموعة إرهابية" مقرها الولايات المتحدة الأميركية، واتهمتها بالوقوف وراء هجمات في إيران.

وقال بيان صادر عن وزارة الاستخبارات والأمن إنه أمكن اعتقال جمشيد شارمهد زعيم منظمة "تندر" وقالت إنه كان يدير العمليات المسلحة ضد إيران من الولايات المتحدة.

وتتهم إيران "تندر" أو ما تعرف أيضا بـ "مجلس مملكة إيران" بالضلوع في الهجوم الذي وقع بمدينة شيراز عام 2008، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفي هجمات مسلحة أخرى بمناطق متفرقة من البلاد.

لكن بيان وزارة الاستخبارات لم يقدم تفاصيل عن الاعتقال من حيث الزمان والمكان والكيفية.

من جانبها لم تؤكد "تندر" نبأ الاعتقال. وردا على ما وصفته بتقارير عن "خطف" شارمهد، قالت المنظمة على موقعها الإلكتروني إنها لم تتأكد من صحة "الروايات التي ترددها شبكات مختلفة".

وفي منشور سابق على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت المنظمة إنها ستواصل "النضال حتى في غياب قائد".

وتقول "تندر" وهي جماعة غير مشهورة مقرها لوس أنجلوس، إنها تسعى لاستعادة الملكية الإيرانية التي أطيح بها في ثورة عام 1979. وهي تدير محطات إذاعية وتلفزيونية معارضة لإيران بالخارج.

المصدر : وكالات

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