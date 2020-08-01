كورونا.. الكويت تحظر الطيران من وإلى 31 دولة وأميركا تأمل بلقاح قبل نهاية العام

قال مدير المعهد الوطني الأميركي للأمراض المعدية والحساسية أنتوني فاوتشي إن "هناك أملا في التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا بنهاية العام الحالي"، فيما تستعد روسيا لحملة تطعيم جماعي ضد الفيروس في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حين أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت اليوم حظر الطيران التجاري من وإلى و31 دولة.

وقال فاوتشي في شهادته أمام لجنة نيابية إنه ما من ضمان أن يكون ذلك اللقاح آمنا وفعالا.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 680 ألف شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

وشُخصت إصابة أكثر من 17.6 مليون شخص وفق تقارير رسمية في 196 بلدا ومنطقة منذ بداية الوباء، وقد شفي 10.1 ملايين شخص على الأقل.

أما في روسيا فقد ذكرت وكالات أنباء محلية اليوم السبت أن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو يجهز لحملة تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا المستجد في أكتوبر/تشرين الأول بعد استكمال التجارب السريرية لأحد اللقاحات.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الوزير قوله إن "معهد جاماليا البحثي التابع للدولة في موسكو استكمل التجارب السريرية للقاح ويجري حاليا الاستعداد لإجراءات تسجيله".

وأكد أن الأطباء والمعلمين سيكونون أول من يجري تطعيمهم باللقاح.

ويجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل على مستوى العالم سعيا لوقف جائحة كورونا، وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن 4 لقاحات على الأقل وصلت إلى المرحلة الثالثة الأخيرة من التجارب على البشر، وهي 3 لقاحات في الصين ولقاح في بريطانيا.

تدابير عربية

عربيا، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت اليوم حظر الطيران التجاري من وإلى 31 بلدا في إعلان ترافق مع استئناف التشغيل التدريجي للرحلات التجارية بعد توقفها على مدى 6 أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وضمت القائمة دولا كمصر وإيران وسوريا والعراق ولبنان والصين والبرازيل والفلبين وإسبانيا وإندونيسيا وباكستان وإيطاليا.

وأوضحت إدارة الطيران المدني الكويتية عبر حسابها في تويتر أن هذه الخطوة تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بشأن الدول عالية الخطورة.

الطيران المدني : بناء على تعليمات السلطات الصحية يمنع دخول الركاب الأجانب القادمين من 31 دولة الى مطار الكويت الدولي ويشمل المنع من كان متواجدا في هذه الدول خلال 14 يوما قبل موعد السفر حتى اشعار آخر . pic.twitter.com/30X0ikpC0u — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) August 1, 2020

في المقابل، قررت حكومة إقليم كردستان العراق إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الجوية الخارجية والداخلية عقب إغلاق دام أكثر من 5 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مدير مطار السليمانية طاهر عبد الله إن "الإجراءات الجديدة تلزم المسافرين بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، وإجراء فحص للتأكد من عدم حمل المسافر فيروس كورونا".

وكانت سلطة الطيران المدني العراقية قد قررت إعادة فتح المطارات العراقية في 23 يوليو/تموز الماضي، لكن مطاري أربيل والسليمانية قررا التريث في تطبيق القرار حتى الأول من أغسطس/آب، لاستكمال آليات الإجراءات الجديدة التي ستطبق في المطارات للحد من تفشي فيروس كورونا.

طوارئ باليابان

وفي اليابان، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا السياحية بعد "الانتشار الحاد" لفيروس كورونا، ودعي السكان إلى حجر أنفسهم في المنازل لمدة أسبوعين.

وقال حاكم المنطقة ديني تاماكي لوسائل إعلام أمس الجمعة "نشهد انتشارا كثيفا للعدوى، نحن نعلن حالة الطوارئ حتى 15 أغسطس/آب"، مضيفا أن المستشفيات امتلأت بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات.

وسجلت معظم الإصابات بوباء كوفيد-19 المكتشفة في هذه الجزيرة في جنوب الأرخبيل بقواعد عسكرية أميركية.

وتم اكتشاف 71 إصابة جديدة أمس الجمعة في منطقة أوكيناوا، ليصبح المجموع 395 إصابة بما فيها 248 في القواعد الأميركية وفقا للسلطات اليابانية، مما أدى إلى توتر بينها وبين المسؤولين الأميركيين في المنطقة.

وهناك حوالي 20 ألف جندي من البحرية الأميركية في أوكيناوا، بالإضافة إلى آلاف القوات الأخرى من وحدات عسكرية أميركية أخرى، ولطالما كان وجودهم في الجزيرة قضية حساسة.