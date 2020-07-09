مخاوف أميركية من التدخل في الانتخابات.. الأنظار تتجه إلى الصين

يكرر مسؤولون أميركيون كبار اتهامات تشير إلى جهود صينية حثيثة للتدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة، المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وأمام حشد صغير من الخبراء والمهتمين، تحدث مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) كريستوفر راي أمام معهد هادسون (Hudson Institute) بالعاصمة الأميركية، وأطلق سهامه متهما الصين بالقيام بكل ما في وسعها لتصبح قوة كبرى، مما يمكنها من إزاحة الولايات المتحدة من على قمة النظام العالمي.

واتهم راي الصين بالقيام بعمليات استخبارية واسعة النطاق، تشمل تدخلا محتملا في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال راي "إن بكين تقود عمليات استخبارية واسعة، تشمل الدفع باتجاه خيارات تناسبها". من دون أن يوضح إذا كانت تدعم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أم المرشح الديمقراطي جو بايدن.

طبيعة النظام

تسمح تعقيدات النظام السياسي الأميركي بوجود ثغرات يمكن من خلالها لدولة أجنبية أن تسهم بطرق غير مباشرة في التأثير على الانتخابات الأميركية، رغم حظر القوانين أي دور للأجانب في تمويل أو التأثير على الانتخابات.

وتسمح شركات العلاقات العامة ومجموعات الضغط (اللوبيات) بتأثير غير مباشر، من خلال تعاقدات ضخمة مع شركات نافذة تسمح بتمرير رسائل الدولة الممثلة لها بطرق مختلفة لدائرة صنع القرار.

وطبقا لبيانات وزارة العدل الأميركية، فإن الصين تعاقدت مع أكثر من 15 "شركة ضغط" وعلاقات عامة بهدف الضغط على صانعي الرأي والكونغرس والإعلام والبيت الأبيض من أجل تبني مواقف وسياسات لا تتعارض مع المصلحة الصينية.

وتجمع الدولتين علاقاتٌ تجارية واسعة، وصل حجمها العام الماضي إلى ما تفوق قيمته 600 مليار دولار، وذلك رغم الحرب التجارية بين الطرفين.

وتطرق مدير "إف بي آي" إلى ظاهرة النفوذ الأجنبي، وقال إن "النفوذ الأجنبي التقليدي في السياسة الأميركية يعد نشاطا دبلوماسيا عاديا وقانونيا يتم عادة من خلال القنوات الدبلوماسية".

وأشار راي كذلك إلى ما أسماها "الطرق الخبيثة" التي تتبعها الصين، وذكر منها "محاولات التشويه وأعمالا إجرامية أو قسرية للتأثير على سياسات حكومتنا، وتشويه الخطاب العام في بلادنا، وتقويض الثقة في عملياتنا وقيمنا الديمقراطية".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار) يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة العشرين باليابان (رويترز)

وفي اتهام مباشر للصين، أكد راي أنها "منخرطة في حملة نفوذ أجنبي خبيثة للغاية، وتشمل أساليبها الرشوة والابتزاز والصفقات السرية. كما يستخدم الدبلوماسيون الصينيون الضغوط الاقتصادية الصريحة والعلنية، ويستخدمون أشخاصا كوسطاء للدفع بتفضيلات الصين على المسؤولين الأميركيين".

وتشير تقارير حكومية أميركية إلى أن الصين استخدمت أدوات متعددة في محاولة لتحقيق أهدافها، سواء بالاختراقات السيبرانية أو حتى سرقة المعلومات والبيانات والأفكار، عن طريق جهاز الاستخبارات الصيني وشركات خاصة مختلفة تعمل لحسابه، كما يتم ذلك من خلال طلبة دراسات عليا ضمن برنامج "الألف موهبة"، الذي كانت تشرف عليه الاستخبارات الصينية.

من ناحية أخرى، لا توجد كثير من القيود على استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة دفع حظوظ مرشح أو آخر، كما كان الوضع في انتخابات 2016، عندما استغلت روسيا تطبيقي فيسبوك وتويتر بطرق غير مباشرة لدعم المرشح دونالد ترامب.

الطلاب الصينيون

شجعت أجهزة استخباراتية مؤخرا جامعات أميركية على تطوير وسائل يمكن من خلالها متابعة ومراقبة الطلبة والأساتذة والباحثين التابعين لمؤسسات بحثية تابعة للدولة الصينية.

وتزداد شكوك أجهزة الاستخبارات الأميركية في الطلاب والأكاديميين والباحثين الصينيين، خشية قيامهم بأنشطة تجسس لصالح بلادهم، أو لعبهم دورا غير مباشر للتأثير على نتائج الانتخابات القادمة.

وفي حديث لمستشار الأمن القومي مايكل أوبراين الشهر الماضي أمام حشد من حكام الولايات، أكد أن "الحزب الشيوعي الصيني يهدف إلى السيطرة على مواطنيه وعلى مواطني الدول الأخرى، فهذا هدف أسمى للشيوعية التي يؤمنون بها". وحذر أوبراين من سعي الصين للتأثير على الشعب الأميركي وطريقة حياته.

وخلال الأشهر الأخيرة، قام مسؤولون من مكتب التحقيقات الفدرالي بزيارة العديد من الجامعات، لحثهم على بدء أعمال المتابعة، وطالب المسؤولون الجامعات بمراجعة الأبحاث والتجارب القائمة، التي قد تكون لها تطبيقات عسكرية أو أمنية.

ويركز "إف بي آي" على الطلبة والباحثين المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

محتجون في هونغ كونغ قرب القنصلية الأميركية (غيتي)

الصين والمرشحان الأميركيان

تتبع الصين طريقة هادئة في التعامل مع الشأن السياسي الأميركي الداخلي، لكن الرئيس ترامب وضع الصين في جوهر الانتخابات القادمة عندما أكد لوكالة رويترز أن بكين "ستفعل كل ما في وسعها" كي يخسر انتخابات الرئاسة.

ويرى فريق من المحللين أن الصين تفضل بقاء الرئيس ترامب في الحكم، حيث يؤثر ذلك بالسلب على صورة الولايات المتحدة حول العالم، كما أنه يهدد أسس التحالفات الأميركية مع دول معادية ومجاورة للصين.

من ناحية أخرى، يرى البعض أن انتصار بايدن من شأنه وقف الحرب التجارية وعودة التعاطي الإيجابي لواشنطن مع بكين، وإن كان هذا الفريق يخشى من توسع شبكة تحالفات واشنطن الهادفة إلى احتواء الصين.

ومع تفشي وباء كورونا المستجد، أصبحت الصين محط اهتمام حملات المرشحين، كما يظهر من الحملات الدعائية على شاشات التلفزيونات الأميركية أو في وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما كشف استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث على ألف ناخب أميركي خلال مارس/آذار الماضي؛ عن أن ثلثي الأميركيين (66%) يملكون رأيا هو الأكثر سلبية تجاه الصين خلال العقدين الأخيرين.

وارتفعت نسبة العداء للصين أكثر من 20 نقطة بين الأميركيين منذ وصول ترامب لسدة الحكم في يناير/كانون الثاني 2017.

وعبّر 72% من الجمهوريين عن رؤيتهم السلبية للصين، وانخفضت النسبة بين الديمقراطيين لتصل إلى 62%. وأظهر الاستطلاع كذلك انعدام ثقة 71% من الأميركيين في الرئيس الصيني شي جين بينغ، في حين بلغت هذه النسبة 50% منتصف عام 2019.

ويثق الجمهوريون في الرئيس ترامب كقائد قادر على مواجهة الصين، في حين يعتقد الديمقراطيون أن التركيز على الصين سيزيد حظوظ فوزهم في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادم.