بينهم قياديان في حماس وطالبة.. قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيا بالضفة الغربية

لا يتذكر الشاب محمود سعدي الغرابلي الكثير من ملامح والده الأسير الذي استشهد داخل سجنه القابع فيه منذ أكثر من ربع قرن، ومحمود هو أحد 9 أبناء للشهيد سعدي الغرابلي حرمهم الاحتلال رعاية أبيهم وحنانه.
قال نادي الأسير الفلسطيني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الخميس 18 فلسطينيا بينهم اثنان من قيادات حماس بالضفة الغربية.
وأوضح بيان نادي الأسير أن بين المعتقلين طالبة في جامعة بيرزيت وأسرى سابقين.
من جهتها قالت حماس في بيان إن اعتقال القياديين بالحركة جمال الطويل وحسين أبو كويك من رام الله "محاولة من الاحتلال للتأثير على مسار العمل الوطني المشترك الذي يهدف إلى مواجهة الاحتلال ومشروعه في الضم والتوسع".
وأضافت حماس "الرد على عمليات الاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشخصيات المؤثرة في شعبنا، هي مزيد من العمل الوطني المشترك القائم على الوحدة ومواجهة الاحتلال، والانخراط في حالة وطنية شعبية ترفع شعار الحرية والوطن المستقل".
وقد برزت، الأيام الأخيرة، بوادر للمصالحة مع حركة التحرير الوطني (فتح) لإنهاء 13 عاما من الانقسام. فعقد مؤتمر صحفي مشترك لعضو اللجنة المركزية لفتح "جبريل الرجوب" الموجود في رام الله مع صالح العاروري نائب رئيس حماس الموجود في لبنان، وبثه التلفزيون الرسمي للسلطة الفلسطينية في حدث نادر خلال السنوات الماضية.
قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنًا من الضفة الغربية بينهم القياديين في حمـ ـاس الشيخ جمال الطويل والشيخ حسين أبو كويك pic.twitter.com/P3bfgoaWTX
— فلسطين الآن (@paltimes2015) July 9, 2020