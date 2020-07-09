استقالة محام بارز من فريق الدفاع عن نتنياهو لأسباب مالية

انسحب محام بارز من فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء، وفق مصادر، وذلك بعد رفض طلب لنتنياهو بالحصول على تمويل خاص لتغطية نفقات الفريق الذي يتولى الدفاع عنه في قضايا فساد.

وكان نتنياهو يسعى للحصول على 10 ملايين شيكل (2.9 مليون دولار) من صديقه الملياردير الأميركي سبنسر بارتريتش للمساعدة في تمويل نفقات الدفاع عنه.

لكن لجنة في مكتب مراقب الدولة منعت نتنياهو، بعد توصية من المدعي العام، من قبول القرض باعتبار أنه يرقى لأن يكون هدية غير لائقة لمسؤول حكومي.

كما أمر المكتب رئيس الوزراء البالغ 70 عاما، والذي تقدر ثروته بأكثر من 10 ملايين دولار، بإعادة بعض الأموال التي تلقاها من قريبه ناثان ميليكوفسكي أيضا لتغطية نفقات فريقه الدفاعي.

وبعد هذه النكسات، تقدم محامي الدفاع ميخا فيتمان باستقالته من فريق الدفاع عن رئيس الوزراء اليميني.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية متعددة أن الاستقالة مرتبطة بأسباب مالية واحتمال عدم تغطية أتعاب فيتمان.

وأكد مصدر مرتبط مباشرة بالقضية لوكالة الصحافة الفرنسية أن انسحاب فيتمان من القضية مرتبط بقرار اللجنة منع نتنياهو من تلقي تمويل خاص.

ووجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف "1000" الذي يذكر أنه تلقى هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شيكل (204 آلاف دولار) من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية.

ويصر نتنياهو الذي شكل حكومة وحدة في مايو/أيار بعد أكثر من عام من الاضطراب السياسي، على أن التهم ملفقة بهدف الإطاحة به من منصبه.

وحددت محكمة القدس جلسة المحاكمة المقبلة في 19 يوليو/تموز، لكن من المتوقع أن تكون إجرائية كما أن نتنياهو غير ملزم بحضورها.