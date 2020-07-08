ميركل للأوروبيين: استعدوا لانفصال بريطانيا نهائيا بلا اتفاق

لم تستبعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن يكتمل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بحلول العام المقبل من دون أن يتوصل الطرفان لاتفاقية للتجارة الحرة، في وقت تسير فيه المفاوضات بنسق بطيء.

في كلمة ألقتها اليوم الأربعاء في البرلمان الأوروبي، الذي تتولى ألمانيا رئاسته الدورية حاليا، قالت ميركل إنها ستستمر في الدفع من أجل التوصل إلى حل جيد، لكنها أوضحت أنه يجب الاستعداد لسيناريو عدم التوصل لاتفاق يرسي شراكة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وأضافت أن التقدم في المفاوضات بين الطرفين لا يزال حتى الآن محدودا، مشيرة إلى أنهما اتفقا على تسريع المفاوضات.

ومن المقرر أن يعقد مفاوضون من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا جولة مفاوضات جديدة خلال الأسبوع في لندن، وكانت الجولة السابقة التي عقدت على مدى أيام في بروكسل قبل أسبوع انتهت دون اتفق، وحينها أكد كبير مفاوضي الاتحاد ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست استمرار الخلاف حول قضايا عدة.

وبينما يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى شراكة تجارية وأمنية متكاملة، يريد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كان أحد دعاة الانفصال عن الاتحاد، اتفاقا تجاريا محدودا فحسب.

وبعد مخاض عسير استمر سنوات، غادرت بريطانيا مؤسسات الاتحاد الأوروبي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بموجب خطة الخروج (بريكست)، لكنها لا تزال في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لفترة انتقالية تمتد حتى نهاية العام الجاري، وخلال هذه الفترة يسعى الطرفان لبناء علاقة جديدة في كل شيء بدءا من التجارة ووصولا إلى الأمن.