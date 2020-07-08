سد النهضة.. روسيا تعرض المساعدة الفنية لحل الأزمة

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء أنها عرضت على مصر والسودان وإثيوبيا تقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة، كما أثنت على الجهود الدبلوماسية الأميركية في هذا الشأن.

وعقب مؤتمر افتراضي جمع وزراء خارجية كل من روسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وجنوب أفريقيا، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "لقد عرضنا على المشاركين في مفاوضات سد النهضة مساعدتهم، بما في ذلك المساعدة التقنية، هناك أشياء يمكن أن تكون مفيدة، إنهم يعرفون ذلك".

وأضاف لافروف أن واشنطن عرضت عليهم أيضا خدماتها، وأن عدة اجتماعات عقدت في الولايات المتحدة وسط ترحيب من روسيا، كما أبدى تفاؤله باتفاق الأطراف على تسريع الاتصالات بين الوزراء المعنيين.

وذكر لافروف أن روسيا -وفي إطار المناقشة التي تمت في مجلس الأمن بشأن قضية بناء السد- حثت على الانتهاء في أقرب وقت ممكن من تنسيق النهج بشكل عام على أساس القانون الدولي لمثل هذه الحالات، ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.

واستؤنفت الجمعة الاجتماعات الافتراضية الثلاثية بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية أفريقية، لكن إثيوبيا تصر على ملء السد في منتصف موسم الأمطار الموسمية هذا الشهر بغض النظر عن المفاوضات، حيث قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال جلسة برلمانية "سنبدأ تعبئة السد مع مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل".

وكشف مصدران سودانيان للجزيرة عن إحراز تقارب بشأن القضايا القانونية خلال المفاوضات، لكن مصدرا في أديس أبابا أكد للجزيرة أن هناك تباينا واضحا بين مصر وإثيوبيا.