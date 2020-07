مهمة انتحارية تنتظر الكاظمي.. هل يُدخل اغتيال الهاشمي العراق في دوامة العنف؟

أثار اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي مساء أمس الاثنين بنيران مسلحين أمام منزله في بغداد مخاوف من دخول البلاد في مرحلة مظلمة وعنيفة، وبينما لا يزال المنفذون طلقاء يلفت خبراء إلى أن عملية الاغتيال تشير إلى تحول مأساوي في العنف السياسي المتصاعد منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقول الباحثة بلقيس ويلي من هيومن رايتس ووتش لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الجماعات المسلحة قتلت متظاهرين وغيرهم ممن هم على استعداد لانتقاد الحكومة والقوات المسلحة علنا، وأفلتت من العقاب".

وتضيف "لكن قتل شخص في مكانة الهاشمي يشكل ضربة كبيرة في بلد يشجع الإفلات التام من العقاب فيه بعض الجماعات على ارتكاب انتهاكات جسيمة، فتتمكن من قتل أي شخص دون محاسبة".

ويعرف عن الهاشمي -وهو من مواليد بغداد- ظهوره المنتظم على القنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية لتحليل أنشطة الجماعات الجهادية والسياسة العراقية، كما كان وسيطا بين أطراف سياسية عدة لقربه منها جميعا، وهو ما كان يضمن له مستوى من الحماية.

Another video showing the moment Iraqi security analyst Husham Al Hashimi was assassinated outside his Baghdad home in #Iraq.#هشام_الهاشمي pic.twitter.com/FjWiIuER1l

— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) July 6, 2020