قناة سعودية تبث فيديو لعبة إلكترونية على أنه قصف لقاعدة الوطية الليبية

بثت قناة "العربية الحدث" السعودية مقطع فيديو باعتباره يظهر لحظات قصف قاعدة الوطية الجوية في ليبيا قبل أيام، لكن تبين أنه مقطع من لعبة فيديو.

ويتضمن الفيديو ما يشبه لقطات ليلية من شاشة عسكرية تظهر قصف مواقع واشتعال النيران فيها.

بيد أن صحفيين وناشطين على منصات التواصل الاجتماعي اكتشفوا تلفيق الفيديو، وأكدوا أنه مقطع مجتزأ من لعبة الفيديو العسكرية "أرما 3" (Arma 3).

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تنشر فيديو تم تصميمه بواسطة لعبة ARMA3 المشهورة لمحاكاة العمليات العسكرية .. وتدّعي أنه فيديو قصف قاعدة #الوطية.

لخُبث العربية قامت بإخفاء ملامح الفيديو عن طريق نشره بجودة ضعيفة جداً حتى لا تظهر التفاصيل.https://t.co/JMUva75h08 — Hamza Alibye (@HamzaAlibye) July 6, 2020

قناة العربية الحدث #السعودية تبث فيديو لاحدى اللعبات الالكترونية باعتباره يوضح قصف قاعدة الوطية التابعة للحكومة الليبية والتي تتمركز فيها قوات تركية. pic.twitter.com/ywJ4bcuI1Q — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) July 6, 2020

وفي وقت لاحق، حُذف الفيديو من حساب القناة السعودية على تويتر، دون الإشارة إلى السبب.

وكانت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا قالت إن طيرانا أجنبيا داعما للواء المتقاعد خليفة حفتر قصف قاعدة الوطية (140 كيلومترا جنوب غرب طرابلس) في وقت متأخر مساء السبت الماضي.

وتضررت جراء القصف منظومة دفاع جوي، لكن قوات الوفاق هونت من حجم الأضرار، وتعهدت في الوقت نفسه بتنفيذ رد مناسب.