قناة سعودية تبث فيديو لعبة إلكترونية على أنه قصف لقاعدة الوطية الليبية

هوّنت قوات حكومة الوفاق من أضرار القصف الذي نفذه طيران داعم لحفتر على قاعدة الوطية، وقدمت توضيحات بشأن عملية محتملة لاستعادة سرت وقاعدة الجفرة، كما عبرت الأمم المتحدة عن خشيتها من تصعيد عسكري بليبيا.
بثت قناة "العربية الحدث" السعودية مقطع فيديو باعتباره يظهر لحظات قصف قاعدة الوطية الجوية في ليبيا قبل أيام، لكن تبين أنه مقطع من لعبة فيديو.
ويتضمن الفيديو ما يشبه لقطات ليلية من شاشة عسكرية تظهر قصف مواقع واشتعال النيران فيها.
بيد أن صحفيين وناشطين على منصات التواصل الاجتماعي اكتشفوا تلفيق الفيديو، وأكدوا أنه مقطع مجتزأ من لعبة الفيديو العسكرية "أرما 3" (Arma 3).
#العربية #الحدث لا تتوقف عن استحمار متابعيها !!
تنشر فيديو تم تصميمه بواسطة لعبة ARMA3 المشهورة لمحاكاة العمليات العسكرية .. وتدّعي أنه فيديو قصف قاعدة #الوطية.
لخُبث العربية قامت بإخفاء ملامح الفيديو عن طريق نشره بجودة ضعيفة جداً حتى لا تظهر التفاصيل.https://t.co/JMUva75h08
— Hamza Alibye (@HamzaAlibye) July 6, 2020
قناة العربية الحدث #السعودية تبث فيديو لاحدى اللعبات الالكترونية باعتباره يوضح قصف قاعدة الوطية التابعة للحكومة الليبية والتي تتمركز فيها قوات تركية. pic.twitter.com/ywJ4bcuI1Q
— ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) July 6, 2020
سخرية واسعة بعد فبركة قناة #العربية #الحدث لمقاطع من لعبة فيديو على أنها مشاهد قصف قاعدة #الوطية الليبية#هاشتاج #السعودية@ajmhashtag pic.twitter.com/Oa1DgJhcUq
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2020
وفي وقت لاحق، حُذف الفيديو من حساب القناة السعودية على تويتر، دون الإشارة إلى السبب.
وكانت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا قالت إن طيرانا أجنبيا داعما للواء المتقاعد خليفة حفتر قصف قاعدة الوطية (140 كيلومترا جنوب غرب طرابلس) في وقت متأخر مساء السبت الماضي.
وتضررت جراء القصف منظومة دفاع جوي، لكن قوات الوفاق هونت من حجم الأضرار، وتعهدت في الوقت نفسه بتنفيذ رد مناسب.
بثّت قناة #العربية #الحدث مقطعاً من لعبة فيديو عسكرية اسمها (ARMA 3)، وزعمت أنه يُظهر القصف الذي تعرّضت له قاعدة #الوطية في #ليبيا، ليلة الأحد.
متعوّدة…دايماً!#قاوم_الدعاية#أبق_الوعي_حيا pic.twitter.com/IMQF87la0q
— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) July 6, 2020
قناة العربية فرحانة وجايبة فيديو من لبعة arma3 على اساس انها قصف لقاعدة الوطية
😂😂😂😂 pic.twitter.com/r0yg1Teuv7#قاعدة_الوطية
— steve tamer (@stevetamer82) July 6, 2020