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قناة سعودية تبث فيديو لعبة إلكترونية على أنه قصف لقاعدة الوطية الليبية

قوات حكومة الوفاق سيطرت على قاعدة الوطية في مايو/أيار الماضي (الأناضول)
قوات حكومة الوفاق سيطرت على قاعدة الوطية في مايو/أيار الماضي (الأناضول)
7/7/2020

بثت قناة "العربية الحدث" السعودية مقطع فيديو باعتباره يظهر لحظات قصف قاعدة الوطية الجوية في ليبيا قبل أيام، لكن تبين أنه مقطع من لعبة فيديو.

ويتضمن الفيديو ما يشبه لقطات ليلية من شاشة عسكرية تظهر قصف مواقع واشتعال النيران فيها.

بيد أن صحفيين وناشطين على منصات التواصل الاجتماعي اكتشفوا تلفيق الفيديو، وأكدوا أنه مقطع مجتزأ من لعبة الفيديو العسكرية "أرما 3" (Arma 3).

وفي وقت لاحق، حُذف الفيديو من حساب القناة السعودية على تويتر، دون الإشارة إلى السبب.

وكانت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا قالت إن طيرانا أجنبيا داعما للواء المتقاعد خليفة حفتر قصف قاعدة الوطية (140 كيلومترا جنوب غرب طرابلس) في وقت متأخر مساء السبت الماضي.

وتضررت جراء القصف منظومة دفاع جوي، لكن قوات الوفاق هونت من حجم الأضرار، وتعهدت في الوقت نفسه بتنفيذ رد مناسب.

 

المصدر : الجزيرة + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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