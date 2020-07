كشف سرا بشأن مصر ومات والده بظروف غامضة.. اعتقال مسؤول روسي بتهمة الخيانة

اعتقل جهاز الأمن الروسي "إف إس بي" الصحفي السابق المتخصص بالشؤون العسكرية إيفان سافرونوف الذي يعمل مساعدا لمدير وكالة الفضاء الروسية، واتهمته السلطات بخيانة الدولة.

وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) -اليوم الثلاثاء في بيان- إن اعتقال سافرونوف ليس مرتبطا بعمله لدى الوكالة.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن "إف إس بي" قوله إن سافرونوف متهم بالعمل لصالح جهاز مخابرات تابع لدولة لم يحددها من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكان يمده بمعلومات عسكرية سرية، وفقا للجهاز.

ومثل سافرونوف أمام محكمة في موسكو، حيث قرر القاضي إيداعه الحبس لمدة شهرين على ذمة القضية. وقد تفضي تهمة خيانة الدولة إلى سجن سافرونوف لمدة تصل إلى 20 عاما.

FSB agents arrested Russian space chief advisor and former journalist Ivan Safronov On July 7 on suspicion of state treason. Russian journalists are holding single picket protests outside the FSB building in Moscow Read more here: https://t.co/PbpCiKcEJZ pic.twitter.com/N6mnHKgacV — The Moscow Times (@MoscowTimes) July 7, 2020

والتحق سافرونوف بوكالة الفضاء الروسية في مايو/أيار الماضي للعمل مستشارا إعلاميا، وكان في السابق صحفيا في صحيفتي كومرسانت وفيدوموستي.

وقالت وكالة تاس الروسية العام الماضي نقلا عن مصدر قضائي إن النيابة الروسية سعت لتوجيه اتهام إلى صحيفة كومرسانت، لكشفها عن سرّ من أسرار الدولة لم يذكره.

وأشار موقع "بل" في ذلك الوقت إلى أن تقريرا صحفيا أعده سافرونوف قد اختفى بعد ذلك من موقع صحيفة كومرسانت.

صفقة مصرية روسية

وجاء في التقرير -الذي ما زال محجوبا- أن مصر وقعت صفقة مع روسيا لشراء أكثر من 20 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 35 المتعددة المهام.

وحين تسربت تلك الأنباء، هدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مصر بعقوبات إذا مضت قدما في تلك الصفقة.

وقال سافرونوف إنه أُجبر على ترك العمل في الصحيفة العام الماضي، بعدما اعترضت دار النشر على تقرير آخر أشار فيه إلى أن فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي، قد تترك منصبها.

ونفى متحدث باسم ماتفيينكو -التي لا تزال تشغل المنصب- التقرير في ذلك الوقت.

تضامن واعتقالات

وقد عبّر صحفيون في روسيا عن تضامنهم مع سافرونوف بعد أنباء عن اعتقاله، وتظاهر عدد محدود منهم أمام مبنى جهاز الأمن الروسي "إف إس بي"، ووردت أنباء وصور عن اعتقال بعضهم.

Ksenia Sobchak has been detained at pickets in support of Ivan Safronov. https://t.co/n3qE8RO2Wd — X Soviet (@XSovietNews) July 7, 2020

ورأى معلقون وناشطون وصحفيون أن سافرونوف ضحية اتهامات زائفة، وأنه هدف مثل غيره من الصحفيين لحملة يشنها الكرملين عليهم.

وأشار صحفي غربي إلى أن والد إيفان سافرونوف -الذي كان يحمل الاسم نفسه، وكان أيضا صحفيا متخصصا في الشأن العسكري بصحيفة كومرسانت- مات عام 2007 عن عمر بلغ 51 عاما، في ظروف غامضة، وقيل إنه سقط من نافذة منزله في الطابق الخامس.