خططت لاستهداف مواقع حساسة.. المغرب يعلن عن تفكيك خلية إرهابية

قالت وزارة الداخلية المغربية إن المكتب المغربي للأبحاث القضائية التابع للمخابرات، قد فكك خلية إرهابية في مدينة الناظور شمال شرقي المملكة تتكون من 4 عناصر، من بينهم شقيق أحد المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة.

وقال بيان الداخلية المغربية إن الأبحاث الأولية تفيد بأن أفراد الخلية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة في المملكة.

ولفت البيان إلى أن الموقوفين كانوا على صلة وثيقة بأفراد الخلية التي تحمل مشاريع إرهابية وتم تفكيكها بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في إطار تعاون أمني مشترك بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية.

وجرى إيقاف العناصر الأربعة المكونة للخلية حينها في مدينة الناظور، بالتزامن مع اعتقال زعيم الخلية في ضواحي العاصمة الإسبانية.

عمليات ومتورطون

وأوقفت السلطات الأمنية في عمليات متفرقة العام الماضي 79 شخصا يشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية.

وظل المغرب بمنأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية حتى أواخر 2018، عندما قُتلت سائحتان إسكندنافيتان ذبحا في ضواحي مراكش (جنوب)، في عملية نفذها موالون له دون أن يعلن التنظيم تبنيها.

وأسفرت محاكمة المتورطين في هذه القضية عن الحكم بإعدام القتلة الثلاثة وشريكهم الرابع، وسجن 20 متهما آخرين بين 5 أعوام و30 عاما.