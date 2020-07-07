حملات إلكترونية متتالية.. هل تدفع الكويت ضريبة مواقفها من قضايا المنطقة؟

شهدت الساحة الكويتية حالة غضب شديد طوال الأيام الماضية، بسبب تكرار الهجوم على بعض الرموز والتيارات السياسية من حسابات إلكترونية خارجية.

وعبر الفضاء الإلكتروني -وهو ذات الميدان الذي انطلق منه الهجوم- ردَّ المغردون الكويتيون بهجوم معاكس دفاعا عن الكويت التي قالوا إنها المقصودة من وراء تلك التحرشات والمناوشات المتكررة، حتى إن اتخذ الهجوم ذرائع وحججا مختلفة لتبريره، وتصدر وسم "#الكويت_خط_أحمر" التداول طوال الساعات الماضية.

ذروة الغضب تفجرت عقب نشر وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، فيديو فيه مقاطع قديمة متفرقة للمفكر الكويتي البارز عبد الله النفيسي، جمعت معا لتوحي بأن النفيسي يدعم التنظيمات المتطرفة، وهو ما ردّ عليه المغردون بأن شيئا على ما يبدو لا يزال في نفس الرجل الذي سبق أن تعرض له النفيسي في فيديو سابق، كما أطلقوا عدة وسوم ظلت تتصدر الأكثر تفاعلا كذلك من بينها #النفيسي_يمثلني و#عبدالله_النفيسي.

وأكد مراقبون أن "الذباب الإلكتروني" المحسوب والقريب من بعض مسؤولي الدول العربية، لا يألوا جهدا في الهجوم على الكويت والتطاول على رموزها، مطالبين وزارة الخارجية بالتصدي للمتجاوزين أسوة بما تقوم به سفارات الدول الشقيقة التي أقامت العديد من الدعاوى القضائية على مغردين كويتيين، وتسببت في سجن عدد منهم بالفعل بتهم الإساءة لدول شقيقة.

ولم يكن الفيديو الذي وضعه وزير خارجية الإمارات وحده ما أثار غضب المغردين، إذ سبقه تطاول كثير من الحسابات على الكويت والحركة الدستورية الإسلامية (إخوان الكويت) برمتها.

وكان الكاتب والأكاديمي السعودي القريب من النظام تركي الحمد، أثار غضب الكويتيين من مختلف التيارات حين غرد عبر حسابه قائلا "من باب حب الكويت، أقول لن يكون هنالك مستقبل لها طالما طرفي الطائفية السياسية يتحكمان بها وكل له ولاء لا علاقة له بالكويت: الإخوان والولاء لتركيا والتشيع السياسي والولاء لإيران…".

ورد الإعلامي الكويتي داهم القحطاني على تغريدة الحمد قائلا: "أسأل الله أن يشفيك من متلازمة نقد الكويت التي استمرت منذ قرون رغم الأطماع الروسية والعثمانية والعراقية والإيرانية..".

ودعت الناشطة الحقوقية هديل بوقريص الحمد إلى ابتلاع فتنته، متهمة إياه بنفاق المجتمع الكويتي، مؤكدة أن الكويت جميلة بتنوعها الثقافي السياسي والاجتماعي والمذهبي وجميعنا نحب وطننا..".

من باب حب الكويت،اقول لن يكون هنالك مستقبل لها،طالما طرفي الطائفية السياسية يتحكمان بها،وكل له ولاء لا علاقة له بالكويت:الاخوان والولاء لتركيا،والتشيع السياسي والولاء لإيران.بمثل هذه التركيبة،مع وجود فساد مستشري، وتركيبة سكانية مختلة، فمستقبل الكويت اسود،وعذرا أهلنا في الكويت.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) July 2, 2020

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت عبد الله الشايجي أن الكويت تدفع ضريبة مواقفها في العديد من الملفات على الساحة، وهي المواقف التي يبدو أنها لا تتواءم مع النهج والسياسة لأطراف أخرى في المنطقة، خاصة موقفها الحيادي بشأن الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع، وقد عملت طوال تلك الفترة على رأب الصدع ولمّ الشمل.

وأضاف الشايجي -في تصريح للجزيرة نت- أن مواقف الكويت بشأن قضايا أخرى مثل ما يجري في اليمن وليبيا، إضافة إلى رفضها التطبيع، جميعها مواقف لا تلقى أي دعم من تلك الأطراف بسبب تضارب المشاريع، مشيرا إلى أن موقف الكويت من رفض التطبيع ومؤخرا رفض ضم الضفة، ينطلق من القيادة السياسية مرورا برئيس مجلس الأمة والقوى السياسية والشعب نفسه، وتلك المواقف هي وراء استهداف الكويت من خلال الهجوم على حركة الإخوان المسلمين واتخاذ ذلك ذريعة.

وأوضح أنه يرفض استهداف أي دولة خليجية أو عربية من مبدأ عدم التدخل في شؤون تلك الدول واحترام ميثاق جامعة الدول العربية، إلا أن هناك دولا استغلت تلك التسريبات وما ورد فيها مما هو منسوب لشخصيات كويتية، للنيل من الكويت، وهو ما كشفته تغريدات مقربين من تلك الأنظمة الخليجية دعوا خلالها الكويت للتشدد مع تنظيمات تختلف مع الخط السياسي لتلك الدول، مشيرا إلى أن القانون الكويتي لا يسمح لأي مواطن أو حزب بالتدخل أو التطاول أو تشكيل تهديد للأشقاء، وبالتالي لا داعي لإقحام الكويت في هذا الصراع طالما كان بالإمكان إقامة دعاوى قضائية بحق من يسيء لتلك الدول، مصحوبة بالأدلة والبراهين التي تثبت أن مواقفهم تشكل تهديدا لأمنها.

قال الله تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم)#حدس فصيل سياسي وطني مخلص للنظام الدستوري في الكويت له وعليه كغيره من الفصائل السياسية لكن تخوينهم فجور والتحريض عليهم اسفاف#طابور_خامس#المغردين_المرتزقة#شهادتي_أغسطس2012 👇🏻 pic.twitter.com/O2GbL2brZ4 — د. فيصل علي المسلم (@faisalalmuslem) July 5, 2020

وقال الشايجي إن محاولة الضغط على الكويت لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا أمر لن يحدث، فالكويت -شأنها شأن العالم الغربي وأميركا ومعظم الدول العربية والإسلامية- لم تصنف الإخوان على هذا النحو، كما أنهم جزء من النظام السياسي في البلاد، تماما كما هو الحال في الأردن التي يوجد للإخوان المسلمين فيها نواب في المجلس التشريعي، وكذلك الحال في البحرين وتونس.

وذهب الشايجي للقول بوجود دول عربية تتمنى ألا يكون موقف الكويت بشأن التطبيع أكثر "صقورية" في هذا الملف، مشيرا إلى ما جاء في صحيفة هآرتس الإسرائيلية قبل أسبوعين حين وصفت الكويت بأنها الدولة الأكثر رفضا للتطبيع في الخليج والمنطقة، بالنظر إلى وجود تعاون كبير من قبل بعض الدول الأخرى، مثل استضافة البحرين للمؤتمر الاقتصادي وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لسلطنة عمان وكذلك زيارة وزير الثقافة للإمارات واستقبال قطر بعض الفرق الرياضية، فضلا عن زيارة عدد من الشخصيات السعودية لإسرائيل بالرغم من عدم وجود موقف رسمي معلن.

ويرجّح الشايجي أن الكويت تدفع كذلك ضريبة لمواقفها العربية في اليمن وسوريا وتونس، إذ بادرت دوما لتقديم المساعدات والقروض لبعض هذه الدول، وهو ما لا يتناغم مع ما تقوم به دول خليجية أخرى، مؤكدا على أن موقف الكويت مبدئي بشأن عدم التدخل في شؤون الدول، وهو مبدأ أرسِي منذ استقلال الكويت وبالتالي ليس لديها مشاريع سياسية أو أجندات، ودورها قاصر على تقديم المساعدات التي تساعد على الرخاء وتحول دون اندلاع الحروب والتفكك، لذا رأينا الجميع ينظر لها على أنها وسيط في الأزمات، وهو أمر غير مريح بالنسبة لبعض الأطراف التي تريد اصطفافا معها.

أستسهال "بعض" الأشقاء الخليجيين لمسألة أحتلال "الكيان الصهيوني" للقدس والأراضي العربية، أمر مقزز جداً جداً والله #عيب — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) July 3, 2020

ويفسر الأمين العام السابق للمنبر الديمقراطي علي العوضي ما يجري بأنه استهداف مباشر لتنظيم الإخوان المسلمين، سواء داخل الكويت أو خارجها، وهي حملة موجهة تتخذ من بعض الوقائع ذريعة لها.

ويضيف العوضي للجزيرة نت أنه إذا كان هؤلاء مؤمنون بالقضاء، فإن عليهم اللجوء إليه لإثبات صحة الأمر من عدمه، أما التراشق عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهو مرفوض، خاصة إذا ربطنا تلك الحملة الموجهة بقرب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويدين العوضى الدعوات الخاصة لتجريم الإخوان داخل الكويت، مؤكدا أن الحركة الدستورية الإسلامية تنظيم سياسي قائم منذ 1991 مثلها مثل باقي التنظيمات، حتى إن لم يكن هناك قانون يشرّع وجود الجميع لكنها موجودة بحكم الممارسة، معتبرا أن تجريم الإخوان يفتح الباب لتبعات تتعلق بإقصاء باقي التيارات الموجودة على الساحة في وقت يبحث فيه أتباعها عن تأطيرها ومأسستها وفق القانون، وجميعها تيارات ولاؤها الأول والأخير للكويت رغم اختلاف أيديولوجيتها الفكرية.