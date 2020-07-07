حماس وفتح.. ماذا وراء الاتصالات المكثفة؟

تجري حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في هذه الآونة اتصالات مكثفة على مستوى قيادات الصف الأول، للتوصل إلى ما وصفتها الحركتان بـ"وحدة موقف ميدانية" في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي.

ويأمل الفلسطينيون أن تتطور هذه الاتصالات الجديدة نحو إنجاز مصالحة حقيقية تنهي 14 عاما من الخلافات التي سببها الانقسام القائم في الساحة الفلسطينية منذ منتصف العام 2007.

وسادت أجواء إيجابية لقاءين علنيين، جمع الأول بين صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب المقرب من الرئيس محمود عباس، فيما جمع اللقاء الثاني بين مسؤول ملف العلاقات الوطنية في المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، وأحمد حلس مسؤول ساحة غزة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

قياديون من حماس وفتح والجهاد يحددون خطة مضادة للضم (وكالة الأناضول)

توافق وطني

وقال بدران للجزيرة نت إن الاتصالات مع فتح تتركز في الوقت الحالي على التوصل إلى توافق وطني فلسطيني على برنامج نضالي كفاحي يحدد آليات المقاومة وأشكالها في مختلف الساحات، بهدف مواجهة مخطط الضم والمؤامرات التي تعصف بالقضية الوطنية.

وأكد أن "الاتصالات حثيثة، والأجواء إيجابية، وحماس لا يمكنها أن تترك فتح وحيدة تتحمل عواقب قرار التنصل من الاتفاقيات السياسية والأمنية مع الاحتلال ردا على مخطط الضم، ويجب أن نكون موحدين في مواجهة المخاطر المحدقة".

وبحسب بدران، فإن الاتصالات بدأت بتواصل حماس مع فتح، وتأكيدها أنها تقف إلى جانبها في القرارات التي اتخذها الرئيس عباس ردا على مخطط الضم، و"أنها لن تسمح للاحتلال بأن يستفرد بها في الضفة الغربية، وهذا واجب وليس منّة".

الحكومة الفلسطينية تعقد جلستها الأسبوعية في الأغوار ردا على التهديدات الإسرائيلية بضمها (وكالة الأناضول)

أفق الاتصالات

وبشأن فرص تطور هذه الاتصالات إلى مصالحة حقيقية، قال بدران إن هذه الاتصالات تُجرى بإشراف ودعم رأسي الهرم في قيادتي الحركتين إدراكا منهما لخطورة المرحلة، وإنه لا بد من اتخاذ خطوات حقيقية وجدية تبعث رسائل قوية للاحتلال بأنه واهم ببرهانه على أن الحركتين لا يمكنهما الالتقاء والتوافق رغم الخلافات.

وأكد أن "شعبنا وقواه وقيادته السياسية قادرون على الابتكار والإبداع، وحتى مفاجأة الاحتلال".

لكن إجابة بدران لم تحسم بشكل قاطع فرص تطور هذه الاتصالات إلى حوار يقود إلى مصالحة حقيقية تنهي الانقسام الداخلي.

بارقة أمل

من جانبه، يرى أحمد حلس في هذه الاتصالات "بارقة أمل لشعبنا الفلسطيني، وصدمة لكل الذين راهنوا على استمرار الخلافات الفلسطينية الداخلية ووقوفها سدا أمام أي توافق وطني".

وقال إن سنوات الانقسام هي استثناء في العلاقات الفلسطينية الفلسطينية، ولا يمكن أن تشكل الصورة الحقيقية للشعب الفلسطيني، خصوصا عندما يستشعر خطرا يحدق بقضيته الوطنية.

ويأمل حلس أن تشهد غزة بدايات الوحدة والمصالحة كما كانت عنوان الانقسام، وقال "كلنا موحدون في مواجهة الاحتلال، ولم تعتد غزة أن تكون على مقاعد المتفرجين بينما الاحتلال يستفرد بالضفة، فغزة لا يمكنها أن تكون بمعزل عن المعارك الوطنية".

وتابع "يجب أن تنتقل الأجواء الإيجابية التي سادت المستويات القيادية في الحركتين إلى كل قطاعات شعبنا التي عانت بسبب الانقسام والخلافات، فكلنا خاسر إذا استمرت خلافاتنا، وليس أمامنا خيار سوى خوض المواجهة مع الاحتلال معا وموحدين".

ممر إجباري

ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة الدكتور حسام الدجني في الاتصالات بين الحركتين "ممرا إجباريا" فرضه مخطط الضم الذي يستهدف الكل الوطني، لكنه لا يعتقد أن الظروف الحالية مواتية للتوصل إلى مصالحة حقيقية وإنهاء الانقسام.

وقال الدجني للجزيرة نت "هي اتصالات للتوصل إلى ما يمكن وصفها بمصالحة تكتيكية وليست إستراتيجية تشمل النظام السياسي ومنظمة التحرير، إذ إن عوامل الفشل والخلاف لا تزال قائمة، وهي خليط بين عوامل محلية وإقليمية ودولية".

ويعتقد الدجني أن شيئا لم يتغير في الأشخاص والمواقف، والمتغير الوحيد هو مخطط الضم، مرجحا أن يحدث التحول عندما يقرر الرئيس عباس كونه من يمتلك "أهم أوراق اللعبة"، والدعوة إلى عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير على مستوى الأمناء العامين للقوى الفلسطينية، حينها يمكن القول إن تغيرا حقيقيا قد يقود إلى مصالحة حقيقية.