الحوثيون يكشفون: أسلحة على جبهات القتال أرسلتها منظمة خيرية أميركية

كشفت جماعة الحوثي في اليمن عن عثورها على أسلحة أرسلتها منظمة أميركية خيرية إلى جبهات القتال في اليمن.

وأكدت الجماعة استهدافها مواقع عسكرية في السعودية، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن تلك المواقع.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في مؤتمر صحفي عصر اليوم الثلاثاء إنهم عثروا على أسلحة أرسلتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى جبهات القتال اليمنية.

واتهم سريع الوكالة باتخاذ العمل الخيري غطاء لنشاطها الاستخباري والعسكري، مشيرا إلى دعم النظام الأميركي العدوان على اليمن، حسب تعبيره.

وأضاف أن جميع المواقع التي يستهدفها الحوثيون في السعودية هي أهداف عسكرية أو ذات طابع عسكري، ولها دور في العدوان على اليمن.

ودعا سريع المواطنين السعوديين والمقيمين إلى الابتعاد عن المقرات العسكرية وما وصفها بقصور الظالمين، لأنها أصبحت ضمن أهداف الحوثيين، مؤكدا أن "الحديث عن استهداف إخواننا في عسير أو نجد أو غيرها غير صحيح، ونحن حريصون عليهم".

وكان الحوثيون قد أعلنوا الأسبوع الماضي عن قيام سلاح الجو بتنفيذ عملية واسعة بعدد كبير من طائرات "قاصف2 كيه" المسيرة استهدفت غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران (جنوب السعودية) ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط (جنوب غرب) وأهدافا عسكرية أخرى.

من جهته، أعلن المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي تركي المالكي أن قوات التحالف اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون، وأن طائرات أخرى اُعترضت ودُمرت في الأجواء اليمنية، دون ذكر موقع التدمير.

واستأنفت مقاتلات التحالف السعودي الإماراتي الأربعاء الماضي غارات عنيفة على مناطق بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ نحو 6 سنوات.