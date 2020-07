تضم 19 كاتبا وهميا.. الكشف عن شبكة نشرت عشرات المقالات المحرضة على قطر وتركيا وإيران

كشف موقع ديلي بيست الإخباري الأميركي عن وجود شبكة تضم أكثر من 19 شخصية وهمية نشرت عشرات مقالات الرأي في وسائل إعلام أميركية محافظة وصحف ومنشورات في الشرق الأوسط، مثل "جيروزاليم بوست" و"العربية"، وصحف آسيوية أخرى.

وأثنت تلك "المقالات" على الإمارات، وحرّضت على قطر وتركيا وإيران، ووكلائها في العراق ولبنان.

وسجل التحقيق أن الكتاب الوهميين نشروا مساهمات في موقعين هما "آراب آي" (The Arab Eye) و"بيرشيا ناو" (Persia Now)، كما نشروا مقالات رأي في عشرات المنصات تروج للأهداف نفسها، ومنها انتقاد قطر، وبشكل خاص شبكة الجزيرة الإخبارية.

وقال إن الموقعين الإلكترونيين "آراب آي" و"بيرشيا ناو" تم تسجيلهما في يوم واحد، وكل منهما يستخدم عنوان بروتوكول الإنترنت نفسه، ويرتبط الاثنان بسلسلة التشفير ذاتها.

وأشار إلى أن موقع "بيرشيا ناو" يذكر عنوانا بريديا في لندن، ورقم هاتف لا يعمل، كما أنه لا أثر على الإنترنت لمحرري الموقع المفترضين شريف أونيل وتيمور هول، ولا سجل في الصحافة لأي منهما.

وتابع الموقع أن الكتاب الوهميين انتقدوا دور تركيا في ليبيا، ووصفوا دعمها لأحد طرفي الصراع في ليبيا "بالأخبار السيئة" التي تهدف إلى "الحد من تدفق موارد الطاقة الحيوية" إلى أوروبا، وأنه إسفين يدق بهدف إثارة الانقسام داخل حلف الناتو، كما انتقدوا تعيين شبكة فيسبوك توكل كرمان في مجلس إدارتها.

وضرب الموقع مثلا برافاييل بيداني، كاتب الرأي في "نيوز ماكس" و"واشنطن إكزامينير" وغيرهما، والذي استندت إليه العديد من وسائل الإعلام المحافظة للحصول على معلومات حول حاجة العراق للتخلص من النفوذ الإيراني، وحول أهمية دبي كواحة استقرار في منطقة مضطربة، وهو ليس إلا شخصية خرافية ضمن شبكة من الكتاب الوهميين.

