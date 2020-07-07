اغتيال الهاشمي يشعل الشارع العراقي وتحذيرات من عودة الاغتيالات

أدانت أوساط سياسية وشعبية في العراق اغتيال الباحث السياسي والخبير بالشؤون الأمنية هشام الهاشمي في بغداد مساء أمس، عندما كان يستقل سيارته أمام منزله، في هجوم أثار موجة غضب وتنديد في الشارع العراقي، كما تعالت الأصوات التي تطالب السلطات بضرورة التحقيق في ما حدث، وتقديم الجناة للعدالة.

وطالبت الأوساط العراقية حكومة مصطفى الكاظمي بعدم التهاون مع الجهات المتورطة في مقتل الهاشمي، وتقديمهم للعدالة، محذرين من عودة ظاهرة الاغتيالات والتصفية من قبل جماعات مسلحة متنفذة في بغداد والمدن العراقية.

وشُيع جثمان الهاشمي صباح اليوم من قبل ذويه وزملائه، الذين لفوا جثمانه بالعلم العراقي، انطلاقا من منزله بمنطقة زيونة في بغداد إلى مثواه الأخير، ورددوا شعارات منددة بعمليات الاغتيال التي تطول الكفاءات وأصحاب الرأي.

وكان مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية شكلا لجنتين منفصلتين لمتابعة عمليات الاغتيال والتحقيق في ملابساتها وملاحقة مرتكبيها.

عاجل

لحظة اغتيال هشام الهاشمي قرب منزله في بغداد pic.twitter.com/mW29JUN2We — Hanan Abdullatif (@Abdulla61534481) July 6, 2020

وقال ضابط التحقيق في مكان الاغتيال إن 3 مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار من مسافة أمتار على الهاشمي، أمام منزله ببغداد، وفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى. ونشرت حسابات على منصات التواصل مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر عملية الاغتيال، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن العملية.

CCTV footage of assassination of Iraqi security analyst Husham Al-Hashimi in Baghdad. #هشام_الهاشمي pic.twitter.com/UTaSVDfAVN — Abdullah Dhiaa Al-deen (@abdullaliii) July 6, 2020

وعود الكاظمي

وردا على عملية الاغتيال، قالت الداخلية العراقية إن الكاظمي أمر بإعفاء قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية العميد الركن محمد قاسم من منصبه.

كما أطلق الكاظمي 3 وعود بملاحقة ومحاسبة القتلة، وعدم السماح بعودة الاغتيالات للبلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال الكاظمي إنه لن يسمح بتحويل العراق إلى دولة للعصابات وفرض سياسية المافيا والفوضى، مؤكدا على أن من تورط بالدم العراقي سيواجه العدالة، بحسب بيان لمكتبه.

وأكد الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء بما ارتكبوا من جرائم، وأن قانون الدولة هو السقف ولا أحد فوق القانون. ولفت البيان إلى أن الكاظمي أطلق اسم الهاشمي على أحد شوارع العاصمة بغداد.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : نتوعد القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل، ولن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية الى المشهد العراقي. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 6, 2020

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح إن حادثة اغتيال الهاشمي "جريمة خسيسة، وتمت على يد خارجين على القانون"، وأضاف صالح في تغريدة إن أقل الواجب هو الكشف عن المجرمين وإحالتهم إلى العدالة لضمان الأمن والسلام لبلدنا".

إغتيال الباحث الصادق الخلوق الوطني #هشام_الهاشمي على يد خارجين على القانون،جريمة خسيسة تستهدف الانسان العراقي وحقه في الحياة الحرة الكريمة، وتستهدف القيم التي ارتضيناها للوطن فيما بعد حقبة الاستبداد.

أقل الواجب الكشف عن المجرمين وإحالتهم الى العدالة، لضمان الأمن والسلام لبلدنا pic.twitter.com/xpyoS13BQP — Barham Salih (@BarhamSalih) July 6, 2020

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي السلطات الأمنية للكشف عن الأطراف الضالعة في الاغتيال، والإعلان عنها للرأي العام بشكل عاجل.

رئيس مجلس النواب @AlHaLboosii يدين اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، ويدعو الجهات الحكومية المسؤولة إلى الكشف عن التحقيقات للرأي العام، وبيان الجهات المتورطة بهذا العمل الجبان بشكل عاجل، ولا سيما بعد تكرار حالات الخطف والاغتيال لعدد من الشخصيات والأصوات الوطنية. — المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب 🇮🇶 (@medofspeaker) July 6, 2020

كما شجب رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي عملية الاغتيال، وطالب بالكشف عن القتلة ومحاسبتهم علنيا.

نشجب عملية الاغتيال التي طالت الشهيد #هشام_الهاشمي، كما شجبنا عمليات القتل التي طالت المتظاهرين السلميين منذ تشرين الماضي .

اكدنا سابقاً على ضرورة الكشف عن القتلة ومحاكمتهم علنياً، ونطالب اليوم بالكشف عن ملابسات الجرائم التي ادت لاستشهاد عراقيين وتقديم الجناة وحماتهم الى العدالة. — Ayad Allawi (@AyadAllawi) July 7, 2020

تنديد دولي

ونددت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا باغتيال هشام الهاشمي، ودعت ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق هينس بلاسخارت في تغريدة الحكومةَ العراقية لتحديد الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة.

الممثلة الأممية الخاصة في #العراق هينيس-بلاسخارت: صُدمنا باغتيال الدكتور هشام الهاشمي. نُدين بشدة هذا الفعل الخسيس والجبان. تعازينا القلبية لعائلته وأحبائه. أدعو الحكومة إلى تحديد الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة. — UNAMI (@UNIraq) July 6, 2020

ووصفت السفارة الأميركية ببغداد -في بيان- اغتيال الهاشمي بالعمل الجبان، وقدمت التعازي في "الخسارة المأساوية لكنز وطني عراقي"، وقال السفير البريطاني ببغداد ستيفن هيكي في حسابه على تويتر إن العراق "فقد أحد أفضل رجاله المفكرين الشجعان".

We are deeply shocked and saddened by the cowardly murder of respected academic Dr. Hesham Al-Hashimy. Deepest condolences to his family and people of Iraq for the tragic loss . We call on GOI to bring those responsible for his murder to swift justice. https://t.co/xeq6Oj8mGz pic.twitter.com/hVPe4PxcGg — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) July 6, 2020

والهاشمي هو أحد أبرز المحللين السياسيين والأمنيين العراقيين، ولديه العديد من المقالات في مراكز أبحاث عراقية، وهو أحد أبرز الشخصيات العراقية حضورا في منصات التواصل، ولديه العديد من المتابعين، ويعد من المؤثرين في مسار الرأي العام العراقي.

هشام الهاشمي مع عدد من أبنائه (مواقع التواصل)



آخر تغريدة

وكان الهاشمي نشر تغريدة على حسابه في تويتر قبل دقائق من اغتياله، يتحدث فيها عن أسباب الانقسامات السياسية في البلاد، منتقدا المحاصصة الطائفية.