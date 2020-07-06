من وجوه الجيش في يناير والانقلاب.. وفاة العصار وزير الإنتاج الحربي المصري

توفي الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 74 عاما. وكان العصار من أبرز وجوه المجلس العسكري في فترة ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وحتى الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي عام 2013.

وتولى العصار المسؤولية عن ملفات مهمة خلال تلك السنوات، منها العلاقات الخارجية والاتصال بين المجلس العسكري والإعلام والقوى السياسية، قبل أن يعينه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.

وشارك العصار في حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 ضمن طواقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتولى فيما بعد رئاسة هيئة تسليح الجيش المصري.

وقد نعاه السيسي عبر موقع تويتر قائلا إنه كان "رجل دولة من طراز فريد"، وإنه كان "في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".

وكان السيسي أصدر يوم 30 يونيو/حزيران الماضي قرارا بترقية العصار من رتبة لواء إلى فريق فخري.

من جهة أخرى، تساءل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن كان العصار قد توفي جراء فيروس كورونا، إذ إن عددا من ضباط الجيش المصري توفوا في الفترة الماضية بسبب إصابتهم بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.