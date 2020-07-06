نواب يتهمونه بالكذب.. وظريف يرد بأن المرشد وصفه بالأمين الشجاع ويتحدث عن حرب أميركية شاملة

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السياسات الأميركية تجاه بلاده بالحرب الشاملة، قائلا -خلال جلسة برلمانية شهدت مشادات- إن واشنطن تروج لفكرة أن إيران أصبحت مصدر تهديد للأمن في العالم.

وأضاف ظريف في كلمة له أمام البرلمان الإيراني أن الإدارة الأميركية تسعى لسلب الشرعية من نظام بلاده وممارسة الضغط على أصدقائه وضرب مصالحه في المنطقة.

وقال إن الولايات المتحدة تعتقد أنه بترويجها لفكرة أن إيران أصبحت مصدرا لتهديد الأمن في العالم، تستطيع أن تجر ملف إيران إلى المراكز التي تمتلك القوة فيها مثل مجلس الأمن، وتتبع سياسة خلق فجوة بين الشعب والحكومة وضرب شرعية نظام البلاد وإظهاره بأنه لا يتمتع بالكفاءة اللازمة، وتسعى لتحقيق هذه الأهداف عبر سياسة الضغوط القصوى.

وشهدت جلسة البرلمان الإيراني اليوم انتقادات حادة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك بعد أن تطرق في أول مشاركة له في اجتماع البرلمان الجديد إلى علاقته بقائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني وعلاقات الدول الغربية مع إيران.

وقام أربعة نواب في البرلمان الإيراني بمقاطعة كلام ظريف وتوجيه انتقادات له واتهموه بالكذب، ورد ظريف بأن المرشد الإيراني وصفه بأنه أمين وشجاع. كما انتقد ظريف أسلوب النواب في التعامل معه.